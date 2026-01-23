El nuevo barrio de Entrenúcleos continúa levantándose: arranca la construcción de tres torres con más de 100 viviendas

Nuevas obras en el futuro barrio de Entrenúcleos, que sigue levantándose poco a poco en el municipio sevillano de Dos Hermanas. Junto a Montequinto empieza a conformarse la promoción Elvenia, que estará formada por más de un centenar de viviendas en altura. La promotora residencial Aedas Homes ha iniciado la construcción de esos alojamientos, cuya comercialización avanza a pasos agigantados y la entrega de las viviendas se prevé para la primera mitad de 2028.

Como ha informado El Correo de Andalucía, Entrenúcleos es ya el barrio más caro del área metropolitana de Sevilla, y es que el precio de la vivienda ha subido un 18% en un año. El último informe de Inmoselo revela que el precio de la vivienda del área metropolitana de Sevilla ha crecido de forma exponencial en el último año. Entrenúcleos todavía no tiene un colegio público, pero los precios de sus viviendas ya superan los de algunos de los municipios más caros de la provincia, como puede ser Tomares. Si antes era relativamente fácil adquirir un piso por 150.000 o 160.000 euros, esas cifras quedan ya muy atrás para los nuevos compradores del barrio. El metro cuadrado alcanza ya los 2.257 euros.

Ahora, se suma Elvenia, la novena promoción de Aedas Homes en Entrenúcleos. "Cumpliendo los plazos previstos, Aedas Homes ha arrancado la construcción de este proyecto de la mano de SANJOSE Constructora", ha valorado María del Valle de la Lastra, Gerente de Promociones de Aedas Homes en Sevilla y responsable del proyecto Elvenia.

Más de 100 viviendas de hasta cuatro dormitorios

Elvenia está conformada por 107 viviendas en total -incluidos áticos y bajos con jardín- de 218.800 euros (con garaje y trastero) de 2, 3 y 4 dormitorios distribuidas en tres torres de arquitectura moderna y muy atractiva y de hasta nueve plantas de altura, dos de ellas unidas en la planta 1 y 2. Un residencial que disfrutará, además, de zonas comunes con piscinas para adultos y niños, espacio de juegos infantiles, áreas verdes y sala multiusos.

Como apunta la Gerente, "con Elvenia, Aedas Homes continúa dando respuesta a la alta demanda de vivienda de obra nueva que existe en Dos Hermanas, sobre todo en Entrenúcleos, y en el área metropolitana de Sevilla ofreciendo todo tipo de oferta, desde unifamiliares a plurifamiliares, a medida de las necesidades de todos los clientes".

María del Valle de la Lastra destaca que son viviendas "con calidades interiores superiores a la media en el barrio, todas con terraza, muy luminosas, con armarios empotrados y cocinas equipadas" y "en una ubicación privilegiada, en la avenida principal de Entrenúcleos, con conexión directa y cómoda con Dos Hermanas y con Sevilla capital, a 10 minutos".

"Como se está constatando en el perfil de los clientes, las viviendas Elvenia se alzan como un producto ideal para parejas jóvenes y familias en crecimiento, pero también para ‘singles’ e inversores", concluye María del Valle de la Lastra, quien recuerda que la promoción despertó un enorme interés desde su lanzamiento y ahora espera que este interés aumente con la llegada de las grúas, "que aporta certidumbre y consolida el proyecto".

Elvenia es la novena promoción de Aedas Homes en Entrenúcleos tras Eris I, Eris II, Portia I, Portia II, Elara I, Elara II, ya entregadas y donde quedan a la venta las últimas unidades listas para entrar a vivir; Elara III y Enea, en construcción. En total, Aedas Homes ya ha lanzado en total más de 450 viviendas en Entrenúcleos, incluidas las 107 unidades de Elvenia, de las que ya ha entregado más de 250. Y próximamente Aedas Homes pondrá en el mercado la promoción Elina con 28 viviendas pareadas y adosadas.