El paraíso de las tartas de queso llega a Sevilla: desde las más tradicionales a sabores como Lotus, Kinder o pistacho

Un nuevo paraíso de las tartas de queso ha abierto sus puertas en Sevilla capital de la mano de Dulce Safari, un negocio que ya triunfa en Madrid y Córdoba, y que ha hecho de la "calidad, suavidad, cremosidad y sabor" de sus postres su principal emblema.

"Dulce Safari es un lugar donde el arte, la pasión y el sabor se mezclan para crear una experiencia salvajemente deliciosa", aseguran desde este establecimiento que ha abierto sus puertas en la calle Francos número 33 y que ofrece las "mejores tartas de queso" y el mejor café de especialidad, así como desayunos, meriendas y brunch con todo tipo de opciones.

Un nuevo local de tartas de queso artesanales en el centro de Sevilla

Así, este establecimiento cuenta con diversas tartas de queso elaboradas artesanalmente con "ingredientes de calidad", textura "irresistible, cremosa y ligera" y una receta única que combina "el equilibrio perfecto entre dulzura y textura".

"Somos unos locos de las tartas de queso. Nos encantan jugosas, fluidas y llenas de sabor", señalan desde esta empresa que cuenta con seis sabores de tartas diferentes, cada una con un nombre de animal en honor a la franquicia.

Seis sabores de tarta de queso inspirados en animales

Entre estas tartas que se pueden pedir tanto con y sin azúcar destaca la 'Jirafa', su tarta de queso tradicional "elaborada con la mejor selección de quesos e ingredientes 100% orgánicos", la 'Leona', Kinder, o la 'Gacela', con galleta Lotus.

A estas se suman la tarta de queso 'Tortuga', con pistacho, 'Cigüeña', con chocolate blanco, y la 'Pantera', con Nutella.

Tamaños, precios y opciones para todos los gustos

Todas estas tartas de queso se pueden comprar en distintos tamaños, como su versión individual, de 140 gramos, disponible a 5 euros.

Junto a esta se encuentra la mediana, para dos raciones, de 450 gramos, 13 centímetros y a un precio de 15 euros; y la grande, para entre 6 y 8 porciones, con un kilo de peso y 20 centímetros, que se puede adquirir por 33 euros.

Además, el negocio ofrece de cajas degustación para quienes prefieran probar distintos sabores. Entre los packs disponibles se encuentra la 'Caja Madagascar', que incluye seis tartas individuales por 25,95 euros; y la 'Caja Kenia', con tres tartas medianas por 39 euros.

Todo ello se puede adquirir tanto de forma online como en su tienda de la calle Francos número 33, que está abierta de lunes a domingo en horario de 9.00 a 21.00 horas.