GASTRONOMÍA
Las tartas de queso más famosas de Andalucía sacan su versión más granadina con sabor a pionono: así puedes conseguirla gratis
Esta creación dulce estará disponible de forma temporal en sus tiendas de Málaga y Granada
"Aunque nuestra llegada a Granada fue un intenso de conquista, nos faltaba el toque final". Apenas ha pasado poco más de un año desde que la franquicia de tartas de queso más famosa de Andalucía, La Cheesequería, llegó a Granada tras sus inicios en Málaga, pero sus creadores ya se han atrevido con el postre más famoso de Granada para su próximo lanzamiento: la tarta de queso de pionono.
Así, el negocio ha querido aunar su pasión por las tartas de queso y el emblema que supone en Granada los reconocidos piononos para crear la primera tarta de queso de pionono, que realizarán en colaboración con el obrador Rey Fernando, especializado en este dulce.
Cómo conseguir gratis la tarta de queso de pionono
Y para celebrar la llegada de esta tarta a las tiendas de La Cheesequería tanto de Granada como de Málaga y Fuengirola, la franquicia ha decidido regalar tartas de queso de pionono a su clientela granadina.
Un regalo que estará disponible únicamente este viernes a las 17.00 horas en su tienda de la calle de Avenida Reyes Católicos número 35. Para poder llevarse su tarta de pionono completamente gratis, será necesario ser uno de los 100 primeros en llegar al establecimiento.
Cien tartas gratis para dos personas
De ese modo, La Cheesequería se prepara para regalar durante la tarde de este viernes 100 tartas de pionono en formato para dos personas entre sus primeros clientes, que serán los afortunados que prueben en primer lugar este novedoso dulce.
Tras esto, será a partir del sábado cuando los clientes tanto del local de La Cheesequería en Granada como Málaga y Fuengirola podrán disfrutar de esta tarta hecha a partir del "postre más emblemático de la ciudad", el pionono.
Hasta cuándo se podrá comprar la tarta de pionono
Aunque esta creación haya sido realizada en colaboración con el obrador Rey Fernando, la tarta de pionono solo se podrá adquirir en las tiendas físicas de La Cheesequería.
Un producto que estará disponible en los locales de La Cheesequería de Granada, Málaga y Fuengirola desde este sábado, aunque no de forma indefinida, sino que cada jornada solo se pondrán a la venta un número limitado de unidades, hasta fin de existencias. Además, esta tarta solo estará disponible hasta el 1 de marzo.
- El aeropuerto de Sevilla estrena una nueva ruta directa a una de las playas más famosas de Italia
- El centro de Sevilla estrena nueva calle: Santa Ángela de la Cruz reabre peatonalizada y con plataforma única
- Los seis nuevos microparkings de Sevilla salen a la venta: se construirán en 2026 y los vecinos tendrán 'prioridad' para comprar 600 plazas
- Este pueblo de Sevilla tiene uno de sus mejores restaurantes escondido en un garaje: con guisos caseros y mostos de su propia bodega
- Heridos cinco alumnos de un instituto de La Macarena tras la caída del techo de un aula
- Alcalá de Guadaíra inicia la transformación de uno de sus grandes ejes comerciales: arbolado, toldos y mejora del espacio público
- Green Spa llega al Aljarafe sevillano: un nuevo refugio para desconectar y cuidarse
- La Plaza de España estará nueve meses en obras: un millón de euros para restaurar las puertas de Navarra y Aragón