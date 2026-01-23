Las tartas de queso más famosas de Andalucía sacan su versión más granadina con sabor a pionono: así puedes conseguirla gratis

"Aunque nuestra llegada a Granada fue un intenso de conquista, nos faltaba el toque final". Apenas ha pasado poco más de un año desde que la franquicia de tartas de queso más famosa de Andalucía, La Cheesequería, llegó a Granada tras sus inicios en Málaga, pero sus creadores ya se han atrevido con el postre más famoso de Granada para su próximo lanzamiento: la tarta de queso de pionono.

Así, el negocio ha querido aunar su pasión por las tartas de queso y el emblema que supone en Granada los reconocidos piononos para crear la primera tarta de queso de pionono, que realizarán en colaboración con el obrador Rey Fernando, especializado en este dulce.

Cómo conseguir gratis la tarta de queso de pionono

Y para celebrar la llegada de esta tarta a las tiendas de La Cheesequería tanto de Granada como de Málaga y Fuengirola, la franquicia ha decidido regalar tartas de queso de pionono a su clientela granadina.

Un regalo que estará disponible únicamente este viernes a las 17.00 horas en su tienda de la calle de Avenida Reyes Católicos número 35. Para poder llevarse su tarta de pionono completamente gratis, será necesario ser uno de los 100 primeros en llegar al establecimiento.

Cien tartas gratis para dos personas

De ese modo, La Cheesequería se prepara para regalar durante la tarde de este viernes 100 tartas de pionono en formato para dos personas entre sus primeros clientes, que serán los afortunados que prueben en primer lugar este novedoso dulce.

Tras esto, será a partir del sábado cuando los clientes tanto del local de La Cheesequería en Granada como Málaga y Fuengirola podrán disfrutar de esta tarta hecha a partir del "postre más emblemático de la ciudad", el pionono.

Hasta cuándo se podrá comprar la tarta de pionono

Aunque esta creación haya sido realizada en colaboración con el obrador Rey Fernando, la tarta de pionono solo se podrá adquirir en las tiendas físicas de La Cheesequería.

Un producto que estará disponible en los locales de La Cheesequería de Granada, Málaga y Fuengirola desde este sábado, aunque no de forma indefinida, sino que cada jornada solo se pondrán a la venta un número limitado de unidades, hasta fin de existencias. Además, esta tarta solo estará disponible hasta el 1 de marzo.