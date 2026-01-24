Arrancan los cortes de tráfico este sábado por la media maratón de Sevilla

La celebración de la Media Maratón en Sevilla este domingo 25 de enero reunirá más de 20.000 participantes en uno de los grandes eventos deportivos de la ciudad. Los cortes de tráfico para la celebración de esta cita marcan la movilidad en la ciudad el sábado 23 de enero por lo que es imprescindible buscar vías alternativas.

Los cortes de tráfico afectaron inicialmente al Paseo de las Delicias donde arrancaron los trabajos de montaje el viernes 23 de enero por la noche.

Este sábado 24 de enero los cortes se han incrementado desde primera hora de la mañana. Concretamente:

Está cortada al completo la Avenida de Eritaña, la Avenida de la Guardia Civil y la Avenida de la Palmera (desde la Glorieta de México a Cardenal Bueno Monreal)

(desde la Glorieta de México a Cardenal Bueno Monreal) Está cortada la Glorieta de los Marineros hasta la Glorieta de México.

Estos cortes estarán activos hasta el domingo a las 20.00 horas cuando está prevista la finalización de los trabajos de desmontaje de la prueba.

Mapa de cortes de tráfico en la media maratón de Sevilla / El correo

Cortes de tráfico el domingo por el Medio Maratón de Sevilla

Los cortes de tráfico se ampliarán el domingo con el inicio de la prueba deportiva. Concretamente, a partir de las seis de la mañana del 25 de enero está previsto el corte total de la Avenida de la Raza entre la Glorieta Molini y Bueno Monreal.

Con motivo del Medio Maratón de Sevilla 2026, Tussam ajustará su servicio. Las líneas C1, C2, C3 y C4 quedarán suspendidas durante la prueba entre las 8:00 y las 12:00 horas, mientras que otras líneas como la 14, 40, 41, 43, T1 y C5 sufrirán limitaciones o interrupciones temporales. El resto de líneas mantendrán sus horarios habituales, aunque con desvíos puntuales.

El recorrido de la prueba será el siguiente:

Salida (Paseo de las Delicias – Glorieta de Buenos Aires), Paseo de las Delicias, Glorieta de Méjico, Avenida de La Palmera, Francisco Murillo, Manuel Siurot, Glorieta de Eritaña, Avenida de La Borbolla, Glorieta Doña María de las Mercedes de Orleans y Borbón, Juan de Mata Carriazo, José María Moreno Galván, Juan Antonio Cavestany, Glorieta Julián Besteiro, José Laguillo, Avenida María Auxiliadora, Ronda de Capuchinos, Muñoz León, Parlamento de Andalucía, Resolana, Glorieta Duquesa Cayetana de Alba, Puente de la Barqueta, José de Gálvez, Glorieta Luis de Lezama (Teatro Central), Juan Bautista Muñoz, Auxiliar Américo Vespucio, Glorieta José Luis Manzanares Japón (Ingenieros), Camino de los Descubrimientos, Pasarela de la Cartuja, Torneo, Paso inferior Plaza de Armas-Arjona, Arjona, Paseo de Colón, Paseo de las Delicias, Puente de San Telmo, Plaza de Cuba, República Argentina, Glorieta República Dominicana, Blas Infante, Glorieta Carlos Cano, Alfredo Kraus, Glorieta de La Oliva, Virgen de La Oliva, Santa Fe, Glorieta República Dominicana, República Argentina, Plaza de Cuba, Puente de San Telmo, Paseo de las Delicias, Paseo de Colón, Reyes Católicos, San Pablo, Rioja, Tetuán, Plaza Nueva, Avenida de la Constitución, Puerta de Jerez, San Fernando, Plaza Don Juan de Austria, Avenida del Cid, Glorieta de San Diego, Avenida de María Luisa, Glorieta de los Marineros, Paseo de las Delicias, Meta (Glorieta de Buenos Aires).