Aumentan las dudas sobre la ampliación de la Feria de Sevilla: el PSOE avisa que no hay ningún proyecto en marcha

La portada de la Feria de 2026 ya está en marcha pero, sin embargo, aún no se ha licitado ninguno de los contratos necesarios para el plan de ampliación del recinto con más casetas que el gobierno de José Luis Sanz ha anunciado para 2027. Por este motivo, crecen las dudas sobre los plazos de este proyecto como ha denunciado el grupo socialista en el Ayuntamiento.

“A enero de 2026 no sabemos nada de esa propuesta que hizo el alcalde en campaña y que llevó incluso al Pleno del Ayuntamiento sobre la ampliación de la feria”, alertó el concejal socialista Fran Páez, quien cuestión el anuncio reciente del delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, quien subrayó en el acto de inicio de las obras de la portada que las obras empezarán tras esta feria para que la primera fase esté lista en 2027.

"La verdad es que nos parece extraño porque no hay ningún contrato encima de la mesa ni ninguna negociación con el Gobierno de España sobre los terrenos que afectan a dicha ampliación”, ha advertido Paéz, quien han acusado al gobierno de "falta de planificación".

La propiedad de los suelos

El PSOE criticó que este proyecto se pueda convertir en un punto de confrontación con el Gobierno de España, que es titular de los suelos donde se asienta la Feria de abril. “Es lo único que sabe hacer este alcalde: confrontar con el Gobierno de España. Quizás debería aprender de los alcaldes de Málaga y Granada de su partido que consiguen negociando con el Gobierno de España cosas para sus ciudades”, advirtió Paéz.

No obstante, el delegado de Fiestas Mayores subrayó durante el acto del primer tubo de la portada de 2026 que en estos momentos no existe ningún conflicto abierto con Patrimonio del Estado que frene la ejecución de los planes de ampliación del gobierno de la ciudad.

Cómo es es el proyecto de ampliación de la Feria

La redacción del proyecto de ampliación parte de un Estudio de viabilidad para la ampliación del recinto ferial de Sevilla en régimen de concesión de obras presentado por las constructoras Martín Casillas, Carmocon y Esasur. Según este documento, las obras necesitarán una inversión estimada de 80 millones de euros. La obra se realizará mediante la colaboración público-privada. En este sentido, el concurso establecerá una concesión de los terrenos por 28 años, en los que el Ayuntamiento pagará un canon anual de 2,9 millones de euros.

El objetivo es que, por fases, el recinto ferial sume 220 casetas nuevas y se reubicarán otras 27 en el área de 20.000 metros comprendida entre la calle Costillares y las avenidas de Juan Pablo II y Alfredo Kraus, una zona en la que actualmente se ubican atracciones. La Calle del Infierno no sufrirá recorte alguno con este proyecto, ya que se instalarán las mismas atracciones con una optimización del espacio. Con esta reordenación, el recinto ferial ganará cuatro nuevas calles que recibirán nombres de toreros, como en el resto del Real.