La vajilla que creó tendencia y enamoró a la realeza europea se queda en Sevilla: La Cartuja, un ave fénix con mucha historia

La historia de La Cartuja de Sevilla está íntimamente ligada al territorio. Muchas son las crisis que ha atravesado en los últimos años -acaba de poner fin a un concurso de acreedores que ha culminado con la venta al grupo de Javier Targhetta y las hermanas Luksic-, aunque sus vajillas siguen teniendo un papel protagonista en las mesas españolas.

De hecho, hace poco más de dos años, la fábrica sacó a la venta piezas con descuentos de hasta un 75 por ciento, que provocaron grandes colas en sus instalaciones de Salteras con el objetivo de aprovechar la oferta. Más de una hora estuvieron algunos compradores, lo que indica el poder de la marca y su distinción como artículo de calidad y aspiracional.

Una clásica vajilla de La Cartuja. / La Cartuja de Sevilla

Empresa legendaria en Sevilla

La historia de La Cartuja arrancó en 1841, cuando una familia de comerciantes ingleses llamados Pickman decide establecerse en Andalucía. Su fundador, el Marqués Charles de Pickman, llega a Sevilla con la idea de abrir una nueva fábrica de loza fina de la mayor calidad, para competir con el dominio de las marcas inglesas. Aprovechando la desamortización decretada por Mendizábal, adquiere el Monasterio Cartujo de Santa María de las Cuevas -actual sede del CAAC-, donde encuentra las condiciones idóneas para su propósito, según cuenta la empresa en su web.

El Marqués de Pickman, impulsor de La Cartuja de Sevilla. / La Cartuja de Sevilla

A diferencia de otras empresas que contaron con edificios creados para uso fabril, Pickman tuvo que adaptar y aprovechar las instalaciones y dependencias existentes en el monasterio para instalar su industria. Quizá uno de los elementos más característicos, y que aún perdura, fue la construcción de los hornos-botella.

La vajilla de la realeza

En el año 1871 se produce un hito importante, ya que La Cartuja de Sevilla fue nombrada proveedora de la Casa Real de España por Amadeo I de Saboya. El rey también concede posteriormente el título de Marqués de Pickman al fundador de la marca, por su destacada aportación a los procedimientos industriales.

Además de la Casa Real Española, La Cartuja ha estado presente en otras casas reales europeas. Entre ellas, Isabel de Baviera, Emperatriz de Austria y Reina de Hungría, era una de las habituales en adquirir artículos de la fábrica sevillana.

De La Cartuja a Salteras

Ya en el siglo XX, se declaró el monasterio como Conjunto Monumental Histórico (1964) y se inició el expediente de expropiación sobre los terrenos que se instruyó en 1971. Estas circunstancias obligaron a tomar la decisión de construir una nueva fábrica en otra ubicación. En 1979 ya estaba en funcionamiento la fábrica de cerámica en las instalaciones de Salteras aunque el desalojo definitivo del monasterio no tuvo lugar hasta finales de 1981.

Puerta de la antigua fábrica de La Cartuja de Sevilla. / Rafa Aranda

En su historia, ha pasado por distintas manos, incluso por el Grupo Rumasa, cuando estuvo a punto de quebrar en uno de sus cíclicos trances, así como en diversos procedimientos judiciales, que han ido mermando la productividad de la empresa hasta hoy, cuando vuelve a enfrentarse a una situación complicada.

Situación actual

Esta semana, La Cartuja de Sevilla ha puesto punto y final a su enésima crisis. La unidad productiva de La Cartuja Pickman ha sido adjudicada, como todo hacía prever, al grupo de Javier Targhetta y las hermanas Luksic. El Juzgado de lo Mercantil 3 ha decidido en el seno del proceso de liquidación de Ultralta que era la mejor oferta para el futuro de la firma, algo en lo que también coincidían los trabajadores y el abogado del concurso de acreedores.

De forma paralela, según informaban en una nota de prensa, se ha negociado la adquisición de todas las marcas asociadas a esta empresa centenaria (entre ellas “La Cartuja de Sevilla” y “La Cartuja Pickman”, propiedad de Nox Industrial), así como el alquiler de la nave en la que actualmente se desarrolla la actividad, propiedad de International Crane. El importe de la inversión inicial de los nuevos propietarios asciende a más de 1,6 millones de euros