La final de la Copa del Rey de Sevilla se adelantará al fin de semana del 18-19 de abril: será antes de la Feria

La Federación Española de Fútbol opta por adelantar la final de la Copa del Rey de Sevilla al fin de semana del 18-19 de abril. Así lo ha comunicado este sábado el presidente de la Real Federación Española de Fútbol Rafael Louzán en una atención a medios. Es decir, justo el fin de semana antes del inicio de la Feria de Abril.

"Hay un cambio de fecha y hay bastantes posibilidades de que el fin de semana anterior al que estaba previsto sea la fecha que vamos a consolidar", ha explicado este sábado despejando así la incógnita de cual era la alternativa elegida por la Federación ante las graves dificultades que supondría mantener la fecha del 25 de abril que coincide con la Feria y con el circuito de Jerez.

Durante las últimas semanas se han barajado como opciones adelantar la fecha un fin de semana o retrasarla ya al mes de mayo, un planteamiento que en parte estaba condicionado a la evolución europea del Betis que tiene como sede provisional el Estadio de la Cartuja. Finalmente, se ha optado por adelantar la final.

No obstante, es un cambio que debe aún cerrarse con LaLiga dada la posibilidad de que se tengan que realizar más ajustes en el calendario de la competición.

El cambio de fecha ha sido una petición unánime de todas las administraciones implicadas en el dispositivo de seguridad. Tanto la Subdelegación del Gobierno en Sevilla como el Ayuntamiento plantearon a la Federación la grave dificultad que tendría para el dispositivo la Feria, el circuito de Jerez y al mismo tiempo la final. A esto se añade las dificultades para encontrar plazas hoteleras o transporte para las aficiones de los equipos que disputen el título.

Eso nos ha llevado a buscar una fecha alternativa pensando en muchas cosas, en capacidad hotelera, porque también hay otro evento en el área próxima a Sevilla y tenemos pensar en los cuerpos de seguridad del estado, porque necesitamos más de 1.200 plazas para ellos para que puedan dar cobertura a un evento de estas características", añadió.

Louzán dijo que han considerado todas esas opciones y que trabajan en un cambio de fecha que dio por hecho. "Va a ser una realidad y (hay que) ajustar bien para la celebración final al fin de semana anterior al que estaba previsto", explicó.

"Ya está concretado que no va a ser la fecha prevista y hay alternativa encima de la mesa. Hemos hablado con la Liga porque hay un calendario apretado y hay pocas fechas y estamos de acuerdo y vamos a ver cuál de esos días de fin de semana y hora exacto, lo tendrán en unas semanas", avanzó.

El Betis en la Cartuja

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol explicó que el hecho de que esta campaña el Betis juegue sus partidos en ese estadio y que además siga vivo en todas las competiciones ha provocado el cambio.

"Este año es la primera vez que el Betis juega en La Cartuja y nos era muy fácil organizarlo pero ahora el Betis está en tres competiciones, la Copa del Rey, La Liga Europa y la Liga, y eso lo hace mas difícil aún a nivel organizativo", apuntó tras un acto de la Supercopa Femenina.

Una de las exigencias que mantienen en la Federación es que el estadio de La Cartuja debe estar sin uso desde al menos cuatro días antes de la final copera. De ahí la complejidad de ajustar los calendarios.