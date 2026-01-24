Luis, limpiador de colegios públicos en Sevilla con años de experiencia y sin plaza fija: "A mi edad no me gustaría volver al paro"

Luis Martín se levantó este jueves bien temprano para estudiar. "Quiero estar preparado por si el Ayuntamiento convoca un nuevo examen", asegura. Era un madrugón necesario: luego quería ir a la asamblea de empleados municipales de limpieza, y por la tarde tenía que trabajar en el colegio público que barre y friega a diario. A sus 55 años, y después de que José Luis Sanz anunciara la privatización de este servicio, no pierde la esperanza de obtener su plaza fija: "Soy positivo. Pienso que con acciones reivindicativas, el alcalde de Sevilla se dará cuenta de lo que ha hecho".

"Quiero pensar así, porque a mi edad no me gustaría volver al paro. A estas alturas sería más difícil remontar", admite Martín. En 2019 abandonó su puesto en una empresa de ascensores y decidió entrar en comisión de servicio en el Consistorio, donde pasó un lustro. "En 2024 entraron los fijos y me quedé desempleado. Pero como saqué buena nota en el examen, volví a entrar tres meses en Parques y Jardines, y ya el pasado noviembre en limpieza de escuelas, que es donde he estado siempre".

Ahora las tarde las pasa en el tajo, y las mañanas las dedica a los libros: "Sigo estudiando desde que hice el anterior examen, esperando que se convoque uno nuevo. Yo voy a luchar desde luego para que salga, y estar preparado", asegura este limpiador de escuelas públicas a El Correo de Andalucía. "Es a lo único que aspiramos: tener un trabajo estable. Y si no damos caña a este Ayuntamiento, vamos a la calle los que no somos fijos y algunos que sí".

Sanz lanza un mensaje "de tranquilidad"

Después de anunciar la privatización de la limpieza de escuelas públicas el pasado viernes, el alcalde de Sevilla ha enviado una carta a los trabajadores "para trasladar un mensaje de tranquilidad". En la misiva, a la que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, Sanz asegura que "este cambio organizativo modelo de limpieza de edificios municipales y colegios no va a suponer en ningún caso la destrucción de empleo público".

"Lo que proponemos es un proceso de modernización, planificación y refuerzo del empleo público municipal que, si bien cuenta con un marco legal complejo y recursos limitados, tiene también el compromiso de esta Corporación de garantizar la calidad de los servicios y la estabilidad del empleo público", destaca el edil popular en su escrito. "La posible implantación de un modelo de gestión indirecta se plantea exclusivamente para mejorar el funcionamiento del servicio y dignificar vuestra labor profesional".

La licitación saldrá en breve "para llegar al inicio del próximo curso", y contará con un presupuesto de 25 millones de euros para dos años, según detalló el regidor hispalense en rueda de prensa. "Con esta medida pretendemos atajar un problema endémico que venimos arrastrando desde hace más de 10 años", defendió Sanz. "Lo que buscamos es mejorar la limpieza de nuestros colegios y el entorno en que se mueven nuestros niños y niñas. Todo ello con menos sobrecarga para el personal municipal, que está desbordado".