Del Muelle Camaronero a Triana o Los Bermejales, los nuevos quioscos-bares de Sevilla: "Los vecinos nos esperaban con expectación"

El Kiosko Lobero, el nuevo quiosco-bar de Los Bermejales, reabrió sus puertas en diciembre tras casi seis años de abandono del establecimiento. Los propietarios, con experiencia en el sector en Los Remedios, Santa Aurelia o Matalascañas, vieron la oportunidad y se lanzaron a por una concesión administrativa de 15 años. "Los Bermejales está de moda, hay mucha gente joven, y si hay tantos bares es por algo. Muchos clientes nos dicen que es un barrio gastronómico. Y prácticamente todo funciona", cuenta a El Correo de Andalucía el responsable del negocio, Moisés León. Este bar recién llegado al sur de Sevilla forma parte de un grupo de nuevos establecimientos de este tipo, caracterizados por sus amplias terrazas, pequeñas estructuras y una ubicación en espacios públicos como plazas o parques.

Además de este quiosco-bar del Paseo de Europa, en la capital se están abriendo otros que están generando mucha expectación. Por ejemplo, el del Muelle Camaronero, que abrirá la sociedad Tasty Gastrofood SLU junto al río, en la pasarela paisajística situada sobre la lámina de agua, paralela a la calle Betis. También está el mítico bar de los Hermanos Gómez en los Jardines de Murillo, recuperado por la sociedad Adriano Diez S.L tras llevar cerrado desde comienzos de febrero. Y además, el Ayuntamiento anunció que habrá un quiosco-bar en el renovado Parque del Turruñuelo de Triana.

El Kiosko Lobero, el nuevo quiosco-bar de Los Bermejales, en el Paseo de Europa / Kiosko Lobero

"La acogida ha sido bastante buena, mejor de la que esperábamos. La gente estaba muy ilusionada y expectante porque llevábamos desde verano con la obra. Los vecinos estaban esperando y desde el primer día ha ido muy bien", asegura el responsable del Kiosko Lobero. Este negocio, que tiene superficie total de unos 89.05 m², estaba desocupado, por lo que el nuevo concesionario tenía que rehabilitar el edificio y adaptarlo a sus necesidades para retomar su actividad. "Ha sido una reforma en todos los sentidos. Todo es nuevo. Se han movido baños, se ha mejorado la fontanería, la iluminación, etc", añade Moisés León.

Según explica el responsable de este quiosco-bar, estos negocios tiene la peculiariedad de que están dentro de un parque y dentro hay poco espacio, destacando la terraza. Además, atraen a muchos vecinos y, por el boca a boca, a clientes de fuera. "La mayoría es gente del barrio que viene todas las semanas, y nos van recomendando. También nos llega gente de fuera, hay mucha clientela que ya nos conoce de otros negocios", cuenta León. Como punto a favor, hay mucho espacio para los niños y tranquilidad, pero en invierno están limitados por el temporal y deben cerrar cuando hay cierre de parques. Marisco a la plancha, gamba blanca de Huelva, langostinos de Sanlúcar, carne a la brasa o arroces, así es la nueva opción gastronómica para los vecinos de Los Bermejales.

El Kiosko Lobero, el nuevo quiosco-bar de Los Bermejales, en el Paseo de Europa / Kiosko Lobero

Vía libre a la apertura del quiosco-bar del Muelle Camaronero

Otro de los más esperados es el quiosco-bar previsto en el Muelle Camaronero, que ya cuenta en los trámites necesarios para su apertura. La Gerencia de Urbanismo ha aprobado ahora en enero conceder la calificación ambiental para su actividad, obteniendo así otro de los vistos buenos municipales que tenía pendiente. Su inauguración estaba prevista para mayo, pero se ha ido retrasando en el tiempo.

Así será el quiosco-bar de Grupo Premier en el Muelle Camaronero / Grupo Premier

Como informó El Correo de Andalucía, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) aprobó en octubre el otorgamiento de una concesión administrativa a favor de Tasty Gastrofood SLU -sociedad creada por 113Innova24H, del Grupo Premier - para la instalación de un quiosco desmontable por un plazo de 10 años. Esa autorización definitiva llegó un año después de la adjudicación, logrando de esta manera todos los permisos necesarios al margen de los municipales.

El quiosco-bar ocupará unos 80 metros cuadrados y estará colocado sobre una superficie de 250. Cuenta con un diseño realizado por Estudio Calavera, según el cual se proyecta "una estructura de inspiración modernista bajo la premisa de la integración paisajística en la tradicional fachada regionalista sevillana de la calle Betis". Con proyectos gastronómicos como Casa Berrinche, el Muelle Camaronero contará con una oferta culinaria basada en una carta "con ingredientes de mercado y platos de autor", destacaba el Grupo Premier tras la adjudicación, que pondrá en valor las vistas panorámicas al río Guadalquivir e incluirá una carta con coctelería Premium "insignia del grupo hostelero".

Obras y cierres en quioscos-bares de Sevilla La historia de los quioscos-bares está llena negocios que han cambiado de manos, han cesado su actividad y han acometido obras de mejora para seguir su actividad. Empezando por lo más reciente, el Ayuntamiento cedió en octubre los quioscos del parque de los Perdigones a la hermandad del Rocío de la Macarena para un proyecto social. Tampoco ha logrado salir adelante, como se pensaba inicialmente, el quiosco de los Leones de la Alameda de Hércules, que no es el primero que pasa por esta situación. En los tribunales se encuentra la concesión administrativa para la construcción y el uso privativo de dos quioscos en el Paseo del Cristina. Sí le ha ido mejor al quiosco-bar del Parque Amate donde por ejemplo, se hicieron obras para hacerlo más accesible en 2017.

Nueva vida para el bar de los Hermanos Gómez

El mítico bar de los Hermanos Gómez en los Jardines de Murillo también recupera su actividad. Este establecimiento se encontraba cerrado desde febrero de 2024 y ahora es gestionado por la sociedad Adriano Diez, a través de la concesión demanial para uso y explotación privativa de este edificio municipal de dominio público, durante al menos los próximos 16 años mediante el pago de un canon anual de 39.867,72 euros.

El bar de los Hermanos Gómez en el Paseo Catalina de Ribera, de los Jardines de Murillo / Google Maps

El local de los Hermanos Gómez ubicado en el Paseo Catalina de Ribera es ahora propiedad de los Cebolla. Este conocido grupo hostelero ha estado al frente de la terraza Líbano y La casa del estanque, situados en los Jardines de las Delicias, hasta hace poco. La estructura se encontraba en malas condiciones, con riesgos de caída de material, desperfectos y la necesidad de renovar sus instalaciones.

Quioscos en Triana y junto a Vera Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha impulsado en el Parque del Turruñuelo, una de las principales zonas verdes del barrio de Triana, una completa transformación a través de una inversión de casi dos millones de euros, que incluye nuevos juegos infantiles, un quiosco-bar, espacios deportivos, áreas ajardinadas y una zona de esparcimiento canino. Este un nuevo quiosco-bar tiene zona interior, terraza con pérgolas y aseos públicos.

Por otro lado, el macroproyecto que KKH está desarrollando en la antigua fábrica de Los Remedios incluye dos zonas de hostelería "singular" junto al río Guadalquivir, dos parcelas destinadas a restauración que estarán ubicadas junto a la lámina de agua en el edificio del Cubo y el hotel de lujo, respectivamente. Una solicitud fue presentada por Seville Riverwalk Project SL y la otra por Seville Cubic River SLU.