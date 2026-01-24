Noche de tensión y altercados en Castilblanco de los Arroyos
Emergencias 112 recibió el aviso, sobre la hora del suceso, de una joven herido en una pelea
La tensión se apoderó de la localidad sevillana de Castilblanco de los Arroyos durante la noche de este viernes. Un vídeo que se ha viralizado en pocas horas muestra cómo varios individuos encapuchados golpean vehículos en pleno centro del municipio.
Con palos en la mano, estas personas se ensañaron contra dos coches, que intentaban escapar sin éxito de la agresión, en unas imágenes que han causado alarma y preocupación entre los vecinos.
Aunque en Emergencias 112 no constan daños materiales derivados de este suceso, sí se recibió una llamada en torno a las 21:20 horas alertando de la presencia de un herido cerca del cuartel de la Guardia Civil. Desde el servicio de emergencias se dio aviso al Instituto Armado y a los sanitarios, si bien finalmente el joven no requirió asistencia médica.
Según varios testigos, los hechos se produjeron ante la sorpresa de vecinos y viandantes en la avenida Antonio Machado, a la altura de la plaza Amarilla. En la zona se encontraba además una patrulla de guardias rurales, que poco pudo hacer ante la violencia desatada tras una reyerta.
Por el momento, se desconoce si hay personas detenidas por estos hechos y no se ha informado de heridos como consecuencia directa de esta actuación.
