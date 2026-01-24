La nueva fecha de la final de la Copa del Rey de Sevilla obliga a cambiar el Betis-Real Madrid: estas son las alternativas
El partido que estaba previsto el 19 de abril y las opciones de cambio están condicionadas por cómo avancen los dos clubes en competiciones europeas
La decisión de la Federación Española de Fútbol de adelantar al fin de semana del 18-19 de abril la final de la Copa del Rey impacta de lleno en el calendario de la Liga de Fútbol Profesional que tendrá que encontrar un encaje para el partido Betis-Real Madrid, previsto para el domingo 19 en la Cartuja.
La Liga ahora mismo no tiene una fecha definida para ese partido. Y la realidad es que supone un cambio con muy pocas alternativas. Especialmente si el Real Betis Balompié y el Real Madrid se mantienen con vida en las siguientes rondas de competiciones europeas (la Europa League y la Champions respectivamente).
Tanto Betis como Madrid están en el top-8 de sus competiciones europeas en estos momentos, pero si no terminaran así la próxima semana tendrían que jugar el playoff. En dicho caso, si el Betis o el Madrid ganan el playoff europeo, del 19 y el 26 de febrero en el caso de los verdiblancos., y del 17-18 y 24-25 en el caso de los madridistas, avanzan en Europa y Champions, todas las fechas europeas quedarían bloqueadas para adelantos ligueros.
El Real Madrid está eliminado de la Copa del Rey, pero el Betis sigue adelante en esta competición. Sólo una eliminación del Betis en cuartos contra el Atlético de Madrid permitiría que el Betis-Madrid de Liga se jugara en una de esas dos semanas reservadas para las semifinales de Copa. Pero si esto no ocurre esta alternativa quedaría también desechada.
Los motivos del cambio de la final
Esta dificultad ha sido una de las circunstancias analizadas por la Federación Española de Fútbol a la hora de fijar la alternativa a la final de la Copa del Rey del sábado 25 de abril que coincidía con la Feria de Sevilla y con el circuito de Moto GP de Jerez.
Se pusieron encima de la mesa dos alternativas: adelantar la final o retrasarla una semana. Finalmente se ha impuesto el fin de semana del 18-19 de abril.
