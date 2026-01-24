Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El parque de Sevilla con bosques, juegos y lagunas con patos perfecto para ir en familia: es una de las zonas verdes más importantes de la ciudad

Este paraje natural combina naturaleza, deporte y zonas infantiles en un entorno único inaugurado en 1995

Parque Infanta Elena, uno de los más emblemáticos de Sevilla

Parque Infanta Elena, uno de los más emblemáticos de Sevilla / Ayuntamiento de Sevilla

Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Uno de los parques urbanos más importantes de la ciudad de Sevilla por su extensión y el papel que juega en la vida de los sevillanos. Así se define uno de los parajes naturales más emblemáticos de la capital hispalense, que destaca por albergar en sus 35.000 metros cuadrados un enorme bosque de pinos, juegos infantiles para todas las edades e, incluso, su propia laguna llena de patos.

Este entorno que se encuentra localizado en el barrio de Sevilla Este es el Parque Infanta Elena, uno de los espacios verdes más grandes de la ciudad que fue inaugurado en 1995 y que, desde entonces, se ha convertido en un imprescindible del ocio en familia, y el disfrute y deporte al aire libre.

Ubicación y entorno del Parque Infanta Elena en Sevilla Este

Este parque situado junto a la calle doctor Miguel Ríos Sarmiento se caracteriza por sus amplias zonas ajardinadas, sus caminos y senderos serpenteantes ideales para pasear y hacer deporte, así como sus zonas de esparcimiento y pícnic para disfrutar de una jornada de calma y diversión.

Parque Infanta Elena, uno de los más emblemáticos de Sevilla

Parque Infanta Elena, uno de los más emblemáticos de Sevilla / Ayuntamiento de Sevilla

Uno de los aspectos que define a este parque sevillano es su diseño similar al del Parque del Alamillo, en el que no existe una geometría predeterminada de sus elementos como suele ocurrir con los parques más tradicionales, sino que sus praderas, plantas y arboledas parecen no seguir alineación alguna.

Zonas verdes, praderas y arboledas del parque

Así, este parque destaca por sus extensas praderas y arboledas que hacen que casi se pueda calificar el paraje como una masa forestal por su riqueza y amplia flora, que se distribuyen con soltura y naturalidad por todo el entorno, donde se pueden encontrar desde pinos y cipreses a eucaliptos, olmos y adelfas.

Parque Infanta Elena, uno de los más emblemáticos de Sevilla

Parque Infanta Elena, uno de los más emblemáticos de Sevilla / Ayuntamiento de Sevilla

Además, el Parque Infanta Elena también dispone de una imponente laguna en la que nadan y viven en libertad una gran bandada de patos.

Instalaciones deportivas y carriles para el ocio activo

Y para los más activos, este entorno sevillano también cuenta con pistas deportivas, carriles bici y circuitos biosaludables que permiten realizar cualquier ejercicio en el propio parque.

Parque Infanta Elena, uno de los más emblemáticos de Sevilla

Parque Infanta Elena, uno de los más emblemáticos de Sevilla / Ayuntamiento de Sevilla

Un lugar que, además, se presenta como idóneo para visitar en familia gracias a sus diversas áreas de juegos infantiles, que se divide entre las atracciones destinadas a niños de entre uno y seis años, y la de entre seis y doce. Todas ellas están arropadas por el amplio conjunto arbóreo que las rodea, que hacen de este parque una de las zonas verdes más hermosas de la ciudad.

