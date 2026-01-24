La Puebla del Río revive la emoción de sus encierros en un sábado clave de las fiestas de San Sebastián

La Puebla del Río ha vuelto a situarse este sábado en el foco del calendario taurino andaluz con la celebración de sus tradicionales encierros, uno de los actos centrales de las fiestas en honor a San Sebastián, que alcanzan ya su undécima edición. Desde primera hora, la localidad sevillana ha vivido una jornada marcada por la expectación, la afluencia de aficionados y el ambiente festivo en torno a un festejo ya consolidado.

El encierro y la suelta de vaquillas, celebrados durante la mañana, han reunido a numerosos vecinos y visitantes llegados desde distintos puntos de la provincia, atraídos por una cita que combina tradición, cercanía y pasión taurina. Las reses recorrieron el trazado urbano entre la atención del público y bajo un amplio dispositivo de seguridad, en una mañana sin incidentes destacados y con un desarrollo ágil del festejo.

La jornada de este sábado se completa con una amplia oferta musical que trasladará la actividad al Parque Municipal, donde la carpa instalada para las fiestas acogerá distintas actuaciones en directo durante la tarde y la noche. Una programación pensada para prolongar el ambiente festivo más allá de los festejos taurinos y ofrecer un punto de encuentro para vecinos y visitantes de todas las edades.

Esta propuesta musical refuerza la apuesta por la cultura y la diversión dentro de las Fiestas Patronales, en sintonía con las tradiciones del municipio y su arraigo taurino. La carpa del Parque Municipal se convierte así en uno de los principales escenarios del fin de semana, contribuyendo a hacer de estas fiestas una cita más atractiva, participativa y abierta para todo el pueblo y quienes se acercan a disfrutar de La Puebla del Río.

Un fin de semana taurino con sello propio

A apenas 20 kilómetros de Sevilla, La Puebla del Río vuelve a levantar el telón del año taurino en la provincia, fiel a una cita que se ha ganado un espacio propio. El municipio, estrechamente ligado a la figura de Morante de la Puebla, hijo predilecto y organizador de los festejos, mantiene su apuesta por preservar la afición y fomentar el toreo entre los más jóvenes, con carteles que combinan nombres emergentes y ganaderías de prestigio.

El propio diestro ha sido protagonista en los días previos al inicio de las fiestas, tras visitar el histórico restaurante Donald, en pleno centro de Sevilla, donde puso a la venta las entradas para los distintos festejos, un gesto que ha anticipado una notable presencia de aficionados sevillanos durante todo el fin de semana.

La novillada del sábado y los protagonistas locales

Tras los encierros matinales, la actividad taurina continúa este sábado por la tarde con la primera novillada sin picadores, prevista para las 16.00 horas. Se lidiarán erales de Garcigrande, Santiago Domecq, Fermín Bohórquez, Hermanos García Jiménez, Juan Manuel Criado, Alcurrucén y David Ribeiro Telles, para los novilleros Armando Rojo, natural de La Puebla del Río, Julio Aparicio, Blas Márquez, Íñigo Norte, Joao Fernándes, Jaime de Pedro e Ignacio Garabay.

El programa se completará este domingo con una nueva novillada sin picadores, con erales de la ganadería portuguesa de Manuel Veiga, en la que volverá a haber presencia local con Manuel Luque El Exquisito, junto a Héctor Nieto, Manuel Real Realito, Nacho Sabater, Manuel León, Manuel Domínguez y Jaime Padilla.

Un cartel con homenaje y una cita que crece

Las fiestas cuentan este año con un cartel anunciador dedicado a Macarena del Río, tonadillera y vecina del municipio, en un guiño emotivo que refuerza el carácter popular de la celebración. Desde el Ayuntamiento destacan, un año más, el papel de Morante de la Puebla como empresario y motor de unos festejos que “siguen creciendo sin perder su esencia”.

Con los encierros de este sábado como eje de la jornada, La Puebla del Río reafirma su lugar en el mapa taurino, combinando tradición, juventud y afición en un arranque de temporada que vuelve a convertir a los Cigarreros en punto de encuentro para los amantes del mundo del toro.