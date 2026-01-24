Ruta por ocho murales artísticos que visitar en calles y plazas de la provincia de Sevilla

Una ruta por ocho murales artísticos repartidos por calles y plazas de la provincia de Sevilla. Este es el objetivo del proyecto Plazes promovido por la Diputación de Sevilla, que configura una ruta por intervenciones de arte urbano en espacios públicos conforman un "museo al aire libre".

De momento, el proyecto está conformado por ocho intervenciones artísticas seleccionadas a través de dos convocatorias realizadas en 2024 y 2025 repartidas por distintos municipios de la provincia. El objetivo es que se amplíe en otras dos más en 2026. Todas ellas estarán recogidas próximamente en una web que incorpore un mapa detallado e información completa sobre la experiencia creativa de los artistas.

Los ocho murales que conforman Plazes en estos momentos forman parte de un programa comisariado por los artistas Seleka Muñoz y Laura Calvarro, gestores culturales y directores de la galería de arte Delimbo. Cada uno es de un artista y están repartidos por la provincia con la siguiente distribución:

Alberto Montes en Los Corrales

Pedro Almeida en Camas

Osier Luther en Mairena del Aljarafe

Virginia Bersabé en El Viso del Alcor.

Zésar Bahamonte en Fuentes de Andalucía

Ana Barriga en Cantillana

Manuel León en Villanueva del Ariscal

Ana Langeheldt en Villanueva de San Juan.

Presentación en Fitur

El diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, que ha presentado el proyecto en el ámbito de la Feria Internacional de Turismo FITUR 2026. “Va a ser un museo de pintura mural al aire libre en la provincia, con obras cuyo objetivo es transformar la identidad del territorio de los pueblos sevillanos a través del arte”, apuntó.

“El planteamiento de la Diputación es la creación de una colección de arte mural provincial y una nueva ruta artística en el territorio sevillano. Una colección viva, en constante crecimiento, que hable de quiénes somos, de nuestra diversidad y de nuestra creatividad colectiva”, explica Casimiro Fernández, quien asegura que la Institución presentará en próximas fechas la edición del proyecto correspondiente a este año 2026.