Los sándwiches más virales de Japón llegan a Sevilla: "Buenísimos, bien cargados y con un pan riquísimo"

Ya ha llegado a Sevilla el sando, un tipo de sándwich japonés que se ha vuelto muy popular no solo en el país nipón, sino en todo el planeta, por su originalidad y sabor gracias a su pan 'shokupan', que es tierno y esponjoso, y sus "rellenos creativos", con toda clase de especialidades.

Un bocado que destaca también por su estética cuidada y sus sabores "equilibrados" y que ha llegado a la capital hispalense de la mano del negocio de sandos 'Sangou', y el restaurante sevillano Miss Sushi, que servirá este curioso sándwich tanto para pedidos a domicilio como para recoger en el local.

Qué es un sando y por qué se ha vuelto tan popular en Japón

Así lo han asegurado ambas firmas sobre este plato que "combina la tradición japonesa con la comodidad del sándwich clásico" a través de su pan suave de miga blanca y esponjosa, y todo tipo de rellenos, desde los más innovadores a los más tradicionales.

Todo ello estará disponible en el restaurante Miss Sushi de Sevilla, situado en el barrio de San Bernardo, en la calle Juan de Mata Carriazo, aunque de forma temporal.

Miss Sushi y Sangou: los responsables de traer los sando a la ciudad

Es lo que han afirmado desde este establecimiento y el negocio Sangou, que aseguran que este producto que ya está disponible no estará en su carta de forma indefinida, sino que se mantendrá durante un tiempo concreto que aún no han precisado.

Mientras tanto, los sevillanos y visitantes pueden disfrutar de este curioso bocado por un precio de entre 11,90 y 14,90 euros, con la opción de acompañarlo con bebida y patatas por un precio total que oscila entre los 16,40 a 19,40 euros.

Las variedades de sando que se pueden probar en Sevilla

Entre la amplia variedad de sandos disponibles se encuentran el 'Tamago', con tres huevos revueltos, lechuga, tomate, mayonesa yuzu, salsa especial y semillas de sésamo; y el 'Classic Tonkatsu', con filete de lomo empanado en panko con col marinada, hojas de rúcula, lechuga, tomate, mayonesa yuzu, semillas de sésamo y salsa mostaza japonesa.

A estos se unen el 'Cheese Chicken Katsu', con filete de pechuga de pollo empanado en panko, con queso de cabra, col marinada, hojas de rúcula, lechuga, tomate, mayonesa yuzu, semillas de sésamo y salsa de mostaza japonesa; y la 'Beef Burger Teriyaki', con tres hamburguesas de ternera con salsa teriyaki, lechuga, tomate, mayonesa yuzu, semillas de sésamo, salsa especial, rúcula y pepinillos.

La oferta gastronómica de Miss Sushi en Sevilla

En su carta también se puede encontrar el 'Chicken Teriyaki', con pechuga de pollo marinada y a la plancha con salsa teriyaki, lechuga, tomate, mayonesa yuzu, semillas de sésamo, salsa especial, rúcula y pepinillos; entre otros muchos. "Están buenísimos, bien cargados y con un pan riquísimo", han señalado sus propios comensales.

Además, en Miss Sushi también se puede disfrutar de toda clase de especialidades, como sushi, poke, ensaladas y yakisoba, así como sus menús degustación y sus variados postres, entre tantos otros.