Borrasca Ingrid
Cambio radical del tiempo desde este domingo en Sevilla: la lluvia no cesará esta semana con tormentas y viento fuerte
La borrasca Ingrid mantendrá un episodio de inestabilidad en la capital durante buena parte de la semana que entra
La borrasca Ingrid continúa haciendo estragos en Andalucía y Sevilla va a frontar días de tiempo inestable, con la lluvia como protagonista absoluta desde el comienzo de la semana próxima. Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la capital hispalense encadena desde este domingo una racha de jornadas pasadas por agua, con probabilidades de precipitación del 100%, episodios de tormentas y rachas de viento muy intensas.
Domingo de lluvias generalizadas y tormentas
Este domingo, 25 de enero, supondrá un cambio radical en el tiempo. La Aemet prevé un día completamente cubierto, con lluvias persistentes y tormentas durante buena parte de la jornada. La probabilidad de precipitaciones alcanza el 100%, especialmente durante la mañana y la tarde.
El viento soplará del oeste, con rachas que podrán llegar hasta los 40 km/h, mientras que las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 18 grados, con una humedad cercana al 100% al final del día.
Lunes y martes: lluvias continuas y viento en aumento
La situación no mejorará al inicio de la semana. Tanto el lunes 26 como el martes 27 estarán marcados por cielos muy nubosos o cubiertos, con lluvias prácticamente aseguradas durante todo el día.
El lunes se esperan rachas de viento de hasta 50 km/h, mientras que el martes el viento podría intensificarse aún más, alcanzando picos de hasta 80 km/h, lo que aumenta la sensación de mal tiempo. Las temperaturas se mantendrán suaves para la época, con máximas entre 18 y 19 grados.
Persistencia del temporal hasta finales de semana
El episodio de lluvias se prolongará al menos hasta el viernes 30 de enero. Entre el miércoles 28 y el jueves 29, la Aemet mantiene la probabilidad de precipitaciones en el 100%, con cielos cubiertos y lluvias constantes, acompañadas de viento del suroeste con rachas que rondarán entre los 65 y 70 km/h.
El viernes, aunque la probabilidad de lluvia desciende ligeramente hasta el 70%, se mantendrá el cielo cubierto y un ambiente húmedo, con temperaturas suaves y viento moderado.
Recomendación de precaución
Ante este escenario de lluvias persistentes, tormentas y viento fuerte, se recomienda extremar la precaución en los desplazamientos, especialmente en carretera, y mantenerse atento a posibles avisos meteorológicos.
La previsión confirma así una semana plenamente invernal en Sevilla, con el paraguas como compañero imprescindible durante varios días consecutivos.
