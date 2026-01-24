Sevilla despide a Fernando, el maquinista fallecido en el accidente de trenes de Rodalies

Los restos de Fernando Huerta Jiménez, el joven maquinista en prácticas fallecido en el accidente de Rodalies, se encuentran en el tanatorio de la SE-30 donde lo despiden familiares y allegados. Posteriormente, recibirá un homenaje en el partido de fútbol del Sevilla F.C, equipo del que era aficionado. La Basílica de la Macarena ha ofrecido también la celebración de un funeral dado que formaba parte de la hermandad.

El joven sevillano nacido en 1998 y natural del barrio de Las Naciones falleció en el accidente feroviario de Cataluña y sus restos mortales llegaron a Sevilla en la noche del viernes. Desde entonces han permanecido en el tanatorio donde familiares y allegados le están despidiendo.

Misa en la Catedral el 28 de enero

A la espera de que se concrete si se celebra una Misa en la Basílica de la Macarena, sí está fijado ya el acto convocado por el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, para el próximo día 28 de enero cuando se celebrará un funeral.

El partido del Sevilla F.C. del sábado 24 de enero guardará un emotivo minuto de silencio por la víctima del accidente de Rodalíes. Fernando era socio de una peña sevillista Triana Fans.