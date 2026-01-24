Tensión y protestas por la privatización de limpieza de colegios en Sevilla: revientan el acto de homenaje a 'Paquili'
Trabajadores del servicio protagonizan el acto de rotulación al artesano con pancartas y gritos contra el alcalde
Crece la tensión entre el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y los trabajadores de limpieza de colegios del Ayuntamiento ante el cambio de modelo que implica la privatización de este servicio. Tras un intercambio de cartas públicas entre ambos durante esta semana, un grupo de operarios ha protagonizado una protesta con pancartas y gritos contra el regidor en el acto de inauguración de la calle al artesano Francisco Carrera Iglesias, Paquili.
Durante el acto, presidido por el alcalde y por la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, un grupo de trabajadores comenzó a alzar la voz con gritos contra José Luis Sanz y contra la propuesta de privatización del servicio de limpieza. Todos llevaban pancartas que simulaban rótulos de calles pero con inscripciones como "Calle de lo público se defiende" o "calle de los 300 empleados al paro".
Ante los gritos y sílbidos durante su intervención, el alcalde de Sevilla pidió "respeto" a los trabajadores por las personas que estaban allí presentes para el homenaje, lo que provocó algunos momentos de tensión puestos que los presentes respondieron con aplausos a las protestas.
El plan de privatización
El origen del conflicto es la decisión del alcalde de privatizarn el servicio de limpieza en los 108 colegios públicos de la ciudad para atajar una crisis que se arrastra desde hace años. La licitación saldrá en breve "para llegar al inicio del próximo curso", y contará con un presupuesto de 25 millones de euros para dos años.
El gobierno lo plantea como la solución a los problemas de limpieza y afirma que no se perderán puestos de trabajo. Desde los sindicatos, que se oponen frontalmente a la decisión, apuntan que las carencias se deben a la falta de cobertura de las vacantes y que se pone en riesgo la continuidad de 300 trabajadores que no tienen plaza en estos momentos.
