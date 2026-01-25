Cortada la circulación de trenes entre Sevilla y Málaga por riesgo de derrumbe de un muro entre Arahal y Marchena

Adif ha suspendido este domingo la circulación de los trenes de Media Distancia entre Sevilla y Málaga por riesgo de caída de un muro sobre la vía en el tramo entre Arahal y Marchena. Esta medida se ha adoptado en plena crisis de seguridad tras los dos últimos accidentes en Adamuz, con 45 fallecidos, y en el Rodalíes de Cataluña, donde falleció un maquinista sevillano.

De hecho, en los últimos días el servicio de Cercanías de Cataluña ha estado interrumpido al denunciar los maquinistas falta de garantías de seguridad y no se retomará al menos hasta lunes. Los incidentes han estado provocados en parte por el riesgo de caída de obstáculos sobre la vía, motivo que provocó precisamente el accidente mortal de la pasada semana.

Según ha confirmado este periódico, la incidencia está en la salida de la estación de Arahal, en dos muros, que están inclinados y tras una inspección se ha determinado que hay riesgo de desprendimiento. En estos momentos se están realizando análisis para comprobar la peligrosidad.

Alternativa por carretera

La incidencia no se ha producido con un tren en vías sino que ha sido en una revisión previa por lo que no hay un tren afectado paralizado. En cualquier caso, Adif ha establecido un plan alternativo de transporte para los trenes media distancia entre Sevilla y Málaga que se han visto afectados a través de transporte por carretera, según ha comunicado en un mensaje difundido en redes sociales en torno a las 11 horas horas.

Este tramo de vía que se encuentra suspendido en la mañana del domingo afecta principalmente a la línea de Media Distancia que opera Renfe entre Sevilla y Málaga, en la que se ha habilitado una alternativa a través de un servicio de transporte por carretera desde Dos Hermanas.