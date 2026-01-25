Atletismo
Emmanuel Roudolff y Zeineba Yimer se coronan como los ganadores de la Media Maratón de Sevilla 2026
La lluvia ha sido protagonista durante todo el trayecto
El francés Emmanuel Roudolff y la etiópe Zeineba Yimer son los vencedores de la Media Maratón de Sevilla 2026. Con un tiempo de 1 horas y 24 segundos y 1 horas y 6 minutos, respectivamente, ambos se han alzado con la corona de la primera gran pureba del atletismo del año en Sevilla.
(Noticia en ampliación)
