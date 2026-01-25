Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atletismo

Emmanuel Roudolff y Zeineba Yimer se coronan como los ganadores de la Media Maratón de Sevilla 2026

La lluvia ha sido protagonista durante todo el trayecto

Zeineba Yeimer cruzando la línea de meta

Zeineba Yeimer cruzando la línea de meta / Corredor/Youtube

Ana Ramos Caravaca

Ana Ramos Caravaca

El francés Emmanuel Roudolff y la etiópe Zeineba Yimer son los vencedores de la Media Maratón de Sevilla 2026. Con un tiempo de 1 horas y 24 segundos y 1 horas y 6 minutos, respectivamente, ambos se han alzado con la corona de la primera gran pureba del atletismo del año en Sevilla.

(Noticia en ampliación)

