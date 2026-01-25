David Uclés y Maíllo se retiran de unas jornadas sobre la Guerra Civil en Sevilla que incluían a Aznar y Espinosa de los Monteros

El escritor David Uclés ha anunciado su retirada del cartel de la XI edición del ciclo Letras en Sevilla que se celebra en la Fundación Cajasol y que llevaba por título '1936: la guerra que todos perdimos'. La decisión del autor ganador del Premio Nadal la anunció en un vídeo difundido en redes sociales en el que critica la presencia en el evento del ex presidente del Gobierno, José María Aznar, y del ex secretario general de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. Del mismo modo, también se ha retirado el coordinador general de IU, Antonio Maíllo, invitado a una mesa redonda con otros dirigentes políticos.

La Fundación Cajasol, que acoge estas jornadas sobre la guerra civil coordinadas por Arturo Pérez Reverte y Jesús Vigorra, respondió a este anuncio a través de un comunicado difundo en redes sociales en el que defiende la pluralidad del programa de encuentros que se celebra en Sevilla entre el 2 y el 5 de febrero.

"El programa completo de ‘1936: La Guerra que todos perdimos’ contiene la voluntad de que se escuchen todas las voces y todas las opiniones, en un diálogo que no rehúya el contraste ni la discusión. La Fundación Cajasol abre así sus puertas a historiadores, escritores, cineastas y artistas reconocidos por su obra y su trayectoria académica, que serán los encargados de articular las cuatro jornadas que vamos a vivir: la República, el golpe, la guerra y el final", recoge el comunicado difundido por la Fundación Cajasol.

La Fundación, además, ratifica su confianza en los dos coordinadores de esta edición número XI de Letras en Sevilla, Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra: "Siempre han tenido libertad para organizar este evento y seleccionar a los ponentes, sin ninguna limitación o censura. La Fundación Cajasol quiere remarcar su pluralidad y su defensa de la libertad de expresión para que todas las opciones políticas y todas las sensibilidades encuentren su sitio en esta institución, siempre desde el respeto y el fomento del debate serio y riguroso".

En el programa figuran Juan Pablo Fusi, Enrique Moradiellos, Julián Casanova, Fernando del Rey, Manuel Álvarez Tardío o Gutmaro Gómez Bravo. También figura el teniente general Félix Sanz Roldán, que ejerció altas responsabilidades en destacadas instituciones del Estado, y políticos de todas las opciones e ideologías, en su mayoría nacidos después de la Guerra.

Los argumentos de Uclés

En el vídeo difundido en redes sociales por David Uclés, el escritor defiende que su decisión se produce para "ser fiel a sus principios" tras analizar el cartel completo del XI ciclo Letras en Sevilla sobre la Guerra Civil y específicamente la presencia del ex presidente del Gobierno, José María Aznar, y del ex secretario general de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.

"Figuran políticos que han hecho zancadillas a valores democráticos y a medidas que nos conforman como una sociedad moderna y empática", resume en el vídeo en el que tacha a Aznar de ser "la persona que más daño físico ha hecho al pueblo español" y censura que Espinosa de los Monteros "ayudó a fundar un partido que atenta contra mi libertad de expresión y mi derecho a existir".

Noticias relacionadas

A esta decisión se sumaron otras voces como la del coordinador general de IU y candidato de Por Andalucía a las elecciones autonómicas, Antonio Maíllo, quien asistía a estas jornadas como invitado a una de las mesas redondas: "Me ha impactado negativamente la forma de anunciar las jornadas con un cartel con el título y una relación de participantes que pareciera una especie de 'abajo firmantes' que sostiene la tesis de la equidistancia que sugiere el título".