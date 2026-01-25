Metrovacesa inicia la venta de dos nuevas promociones en Palmas Altas: 125 viviendas de más de 267.000 euros

Salen al mercado más de un centenar de viviendas en Palmas Altas. La promotora inmobiliaria Metrovacesa tiene en marcha la comercialización del Residencial Tacora y Residencial Fuji, dos nuevas promociones que pertenecen al nuevo barrio de Isla Natura y que ya pueden comprarse por precios que rondan entre los 267.000 y los 406.000 euros. En total suman 125 viviendas de entre uno y cuatro dormitorios, para lo cual Metrovacesa ha invertido más de 30 millones de euros.

Este desarrollo residencial está ubicado en el sur de la capital entre el río Guadaíra y la Ciudad de la Justicia, conectando con Los Bermejales y formando parte del futuro anillo verde de la ciudad. Un ámbito urbano de más de 67 hectáreas, contará con más de 2.800 viviendas cuando esté acabado. El plan urbano reserva más de 180.000 m² para zonas verdes, con más de 4.200 árboles plantados, reforzando el carácter de pulmón verde del barrio. Además, se destinarán cerca de 42.900 m² a centros educativos, más de 24.000 m² a instalaciones deportivas y alrededor de 13.300 m² a otros equipamientos de uso público y social, consolidando Isla Natura como un barrio moderno, sostenible y bien equipado.

Recreación del residencial Fuji de Metrovacesa en Isla Natura, Palmas Altas. / Metrovacesa

Residencial Tacora

Residencial Tacora contará con 54 viviendas distribuidas en dos edificios: uno de planta baja más cinco alturas y otro de planta baja más dos. Las tipologías varían de dos a cuatro dormitorios, con superficies de 63 a 105 m² útiles. Todas las viviendas incluyen plaza de garaje, trastero y amplias terrazas que aprovechan la luz natural.

El diseño de los edificios, según explica Metrovacesa, prioriza el confort térmico, con doble fachada que facilita la ventilación cruzada y optimiza la exposición solar. En la planta baja se ubican las zonas comunes, que incluyen piscina comunitaria, sala polivalente y área de juegos infantiles. Además, los compradores podrán personalizar los acabados, especialmente en cocinas, a través de la herramienta Elige Tu Look de Metrovacesa. La inversión estimada para esta promoción es de 13,2 millones de euros.

Recreación del residencial Tacora de Metrovacesa en Isla Natura, Palmas Altas. / Metrovacesa

Estos pisos tienen un precio de entre 267.500 euros en aquellos de dos dormitorios y 96.2 metros cuadrados hasta los 380.000 euros que cuestan los pisos de cuatro dormitorios y 149.7 metros cuadrados.

Residencial Fuji

Residencial Fuji ofrecerá 71 viviendas repartidas en dos bloques de nueve plantas, con tipologías de uno a cuatro dormitorios. Todas las unidades contarán con garaje, trastero y generosas terrazas. El proyecto también incorpora locales comerciales y oficinas, aportando dinamismo y funcionalidad al entorno urbano.

"Fuji ha sido diseñado para convertirse en un referente dentro de Isla Natura: un proyecto que combina calidad arquitectónica, eficiencia energética y un estilo de vida contemporáneo", describe en su web Marcos Relaño, Gerente de Promociones de Andalucía Occidental en Metrovacesa. Añaden que el diseño de los edificios favorece la ventilación cruzada y el soleamiento, mejorando el confort interior y la eficiencia energética.

Recreación del residencial Fuji de Metrovacesa en Isla Natura, Palmas Altas. / Metrovacesa

Las zonas comunes incluyen piscina, pista de pádel, sala comunitaria y áreas de juego infantil, pensadas para el disfrute de toda la comunidad. La inversión prevista para Residencial Fuji asciende a 21,1 millones de euros. Estos alojamientos varían desde los 307.000 euros en aquellos de dos dormitorios y 207.5 metros cuadrados, los 406.000 euros en aquellos de cuatro dormitorios y 167.6 metros cuadrados, y los 373.000 euros en aquellos de tres dormitorios y 136.7 metros cuadrados.

Ambos proyectos cuentan con certificaciones de sostenibilidad y eficiencia energética, incluyendo Sello Domum y ACV, y en el caso de Residencial Tacora, también Certificación Energética A+A y sello Cocircular, garantizando un bajo impacto ambiental y una construcción respetuosa con el entorno.

Otras promociones en Palmas Altas

Por ejemplo, a finales de verano comenzó la construcción de la promoción Residencial Timanfaya, que se sumó a los desarrollos ya entregados en la zona, como Nilo, Sena, Mulhacén, Kilimanjaro, Mont Blanc, Volga, Teide e Himalaya, que en conjunto suman unas 550 viviendas de renta libre. Y también inició la entrega de las primeras VPO de este desarrollo urbanístico, el Residencial Sierra Morena, vendido al 100%.

Y más recientemente, en el mes de diciembre, por un lado se inició la entrega de las viviendas del Residencial Navacerrada, que está formado por 46 viviendas plurifamiliares.