Méndez Núñez, el tranvibús o Plaza Nueva: obras a contrarreloj en el centro de Sevilla para llegar a Semana Santa

Que no afecte a la Semana Santa. Ese es el requisito principal que tienen todas las obras que se están acometiendo en el centro de Sevilla. Este se encuentra inmerso en un plan de transformación para recuperar la estética del Casco Antiguo. Algunos trabajos son por la renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento, otros por el estado del pavimento, y también están los del tranvibús. Todos tienen en común que los plazos deben ajustarse al paso de las hermandades, de manera que tienen que acabar antes, afrontar una zona con poca afección o detenerse en esa semana. Como han empezado en los últimos meses, se enfrentan a un cronograma reducido que debe cumplirse con exactitud al estar condicionado a no haya retrasos ni imprevistos.

Las principales obras que deben acabar justo a tiempo para la Semana Santa (del 29 de marzo al 5 de abril de 2026) son las de la Avenida de la Constitución, el eje Puerta Osario-Duque, Méndez Núñez y Santa Ángela de la Cruz. Y la de Plaza Nueva sí se alargará más allá, hasta 2027. Ninguna de ellas, según confirman fuentes municipales a El Correo de Andalucía, afectarán al discurrir de las cofradías. El Gobierno de José Luis Sanz solo contempla una afección: la obra de Pagés del Corro obligará a variar el recorrido de la Esperanza de Triana.

Obras de mejora en la calle Santa Ángela de la Cruz de Sevilla / Rafa Aranda

Pagés del Corro afectará a la Esperanza de Triana

La transformación de esta vía importantísima de Triana terminará en diciembre de 2026, cuando se culminen sus cuatro fases. Los trabajos que Emasesa está realizando en Pagés del Corro también está afectando a las calles Victoria y Luca de Tena en sus dos primeras fases. Concretamente, los trabajos han alcanzado ya el tramo entre la calle Farmacéutico Murillo Herrera y la calle Victoria, de forma paralela a la primera, iniciada en verano y que terminará a finales de abril de 2026.

Obras de mejora de la calle Pagés del Corro, Triana, de Sevilla / Rafa Aranda

La tercera fase tendrá lugar desde la calle Victoria hasta la calle Evangelista y tendrá un plazo de ejecución estimado de tres meses. Y la cuarta y última fase se extenderá desde la calle Evangelista hasta la calle San Jacinto con una duración aproximada de seis meses. Así se llegará a finales de este año y, por tanto, estarán en plena ejecución en Semana Santa.

Todas estas vías forman parte de una zona del recorrido que atraviesa la Esperanza de Triana cada año. Como sale y acaba en la capilla de los Marineros de la calle Pureza, en su itinerario habitual de regreso pasa por San Jacinto, Pagés del Corro y Luca de Tena, antes de encarar Santísimo Cristo de las Tres Caídas, Pelay Correa, Párroco Don Eugenio y llegar de nuevo a Pureza. Por tanto, para este 2026 tendrá que buscar una alternativa.

El centro, al límite para el Viernes de Dolores

Hay cuatro intervenciones urbanísticas de especial relevancia que se están llevando a cabo en el centro. Una clave es la de la Avenida de la Constitución, zona de paso fija para las cofradías. En esta Semana Santa, lucirá renovada. El pasado 14 de enero comenzaron las obras de mejora del pavimento para sustituir las actuales losetas por adoquines. Los trabajos tienen con un plazo de ejecución estimado de dos meses, por lo que el Ayuntamiento promete que estarán finalizados para mediados de marzo, poco antes de la Semana Santa. El propio delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, destacó que de cara a la pasada Semana Santa se hicieron obras de emergencia para arreglar provisionalmente losetas levantadas y en mal estado aplicando asfalto.

Obras de repavimentación en la avenida de la Constitución de Sevilla / Rafa Aranda

La calle Santa Ángela de la Cruz acaba de reabrir de manera peatonal hasta Semana Santa, tras la renovación integral del pavimento, que pasa a contar con plataforma única y adoquín de Gerena. El proyecto está en su fase final, quedando pendientes los trabajos en la confluencia de las calles Gerona y San Juan de la Palma. El Ayuntamiento también asegura que la finalización completa de las obras "está prevista antes de Semana Santa, con el objetivo de no interferir en el normal discurrir de las hermandades y la actividad del centro histórico en esa semana".

Obras de mejora en la calle Santa Ángela de la Cruz de Sevilla / Rafa Aranda

Lo mismo ocurrirá con Méndez Núñez, que volvió a cortarse a comienzos de mes para afrontar la segunda fase de la obra, con el mismo objetivo que las anteriores, en el tramo entre las calles Moratín y Rosario con la Plaza de la Magdalena. Esta, en principio, acabará justo el Viernes de Dolores, aunque los carteles de obra sitúan el sábado como fecha de finalización, por lo que se estrenaría directamente para la Semana Santa.

Obras de mejora de la calle Méndez Núñez de Sevilla / Rafa Aranda

Plaza Nueva y el Duque se adaptarán

Sí coincidirán con la Semana Santa las obras de la Plaza Nueva, aunque según fuentes municipales estos trabajos no afectarán. En noviembre arrancaron con un plazo de ejecución de 18 meses, divididos en cuatro fases, de manera que, si no hay imprevistos ni retrasos, esta reforma finalizará en torno a abril-mayo de 2027, coincidiendo en plazos con la próxima Semana Santa de 2026 e incluso con posibilidad de hacerlo también con la siguiente.

El alcalde aseguró que molestarán "lo menos posible" cuando llegue finales de marzo de 2026, adaptando la obra para que se encuentre en una fase que posibilite la convivencia con las hermandades. Actualmente, se encuentra vallada la mitad de la plaza, aunque también se están haciendo trabajos en los laterales.

Obras de mejora de la Plaza Nueva de Sevilla / Rafa Aranda

Además, seguirán en marcha las obras del tranvibús, que alcanzan desde la calle Imagen, pasando por las Setas de la Encarnación, hasta la Campana, que ahora mismo está abierta peatonalmente. Próximamente, las vallas llegarán hasta la Plaza del Duque. Se trata de otra zona clave de la Semana Santa al estar en plena Carrera Oficial, pero su plazo de ejecución llega hasta verano.

Obras del tranvibús en la Campana y la Plaza del Duque de Sevilla / Rafa Aranda

Según el cronograma de obra, en la última semana de marzo y la primera de abril están previstas actuaciones en la Plaza Ponce de León y en la Plaza Padre Jerónimo de Córdoba, y el corte de la calle Escuelas Pías. Justo en la semana de antes se liberará la calle Imagen. "La ciudad tiene unos tiempos que hay que respetar", ha valorado el alcalde cuando se le ha preguntado, explicando que "hay ver cómo se ejecuta" la obra para "no interfiera en absoluto" dado que la Semana Santa "tiene que ser una prioridad, como no podía ser de otra forma".

Cuando pase la Semana Santa continuarán las obras del tranvibús o la reforma de la calle Trajano, que el alcalde explicó que tuvo que posponerse por la cantidad de obras que había en el centro. Todo lo que ahora es loseta levantada y calle vallada estará liberado para las hermandades.