El restaurante de Sevilla que sirve los camperos "más grandes" de la provincia y 100% malagueños: han vendido ya mas de 75.000

Los camperos "más bestiales y grandes" de Sevilla, hecho por auténticos malagueños. Esto es lo que ofrece un restaurante de la provincia de Sevilla que cuenta con 13 especialidades diferentes de este tradicional bocado malagueño en sus locales de Dos Hermanas y Montequinto.

Este restaurante que busca llevar la esencia de Málaga a Sevilla es 'A cara perro', un negocio que ya contaba con un local en Montequinto, en la calle Virgilio, y al que ha sumado otro más en Dos Hermanas, en la calle Nuestra Señora del Carmen número 12.

Más de 75.000 camperos vendidos en solo tres años

En ambos negocios, se ofrecen gran variedad de platos, como pizzas "enormes", innovadoras hamburguesas de todos los sabores y todo tipo de entrantes. Pero si un producto destaca sobre los demás son sus emblemáticos camperos, que se han convertido en seña de identidad de este establecimiento.

En los tres años de trayectoria que lleva 'A cara perro' en la provincia, ya son más de 75.000 los camperos que ha vendido, y que destacan por ser los "más grandes y baratos", tal y como aseguran sus propios comensales.

Camperos desde 5 euros: precios “de risa” para los clientes

Son 13 las distintas especialidades que ofrece este restaurante y que se pueden degustar por un precio de entre 5 y 8 euros, lo que para su clientela es un "precio de risa" ante la calidad y el tamaño que presentan estos platos.

Entre la amplia variedad de camperos de los que dispone destacan el 'Tata', su versión del 'Mantecaito', con lomo, salsa al whisky, jamón y patatas; o el 'César', con pollo empanado, pepinillo, salsa césar, cebolla morada, lechuga y parmesano.

A esto se suma su campero de 'Kebab', con lechuga, tomate y salsa yogur; y el 'Obama', con pollo a la plancha, queso cheddar, bacon, tortilla francesa y salsa barbacoa.

Hamburguesas, pizzas y entrantes: mucho más que camperos

Pero este negocio no solo dispone de toda clase de camperos, creados con pan de masa madre, sino que su clientela también puede disfrutar de diversos entrantes desde 5 euros, como sus patatas pulled-pork, los nuggets, las gyozas de wagyu, ensaladas, nachos gratinados o los jalapeños con queso.

Además, ofrece una amplia variedad de hamburguesas desde 7 euros, como la Sombra', con pan negro, doble lámina de vacuno, lascas de parmesano, cebolla caramelizada, champiñones salteados y salsa trufada; o la 'Burger Lotus', con doble lámina de vacuno, doble de queso cheddar, doble de bacon, salsa y galleta Lotus.

De igual modo, se encuentra la 'Burger USA', con pulled pork, pan brioche de entre 80 y 85 gramos, queso cheddar, bacon y salsa barbacoa; y la 'Burger Chicken Boom', con pollo crujiente, pan brioche, huevo a la plancha, queso cheddar, cebolla morada y salsa miel mostaza.