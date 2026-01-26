El Ayuntamiento de Sevilla solo adjudica la mitad de las subvenciones a pequeños comercios de 2025

El Ayuntamiento de Sevilla trabaja en su plan para impulsar los negocios de la capital andaluza, sin embargo, los resultados no son los esperados. En las últimas líneas de ayudas resueltas por la Delegación de Economía y Comercio de José Luis Sanz solo ha conseguido otorgar poco más de la mitad del dinero que tenía previsto en los presupuestos municipales en 2025.

El Consistorio sevillano ha publicado las resoluciones definitivas de dos ayudas a los comercios en lo que va de año. La primera de estas subvenciones estaba dirigida al fomento del emprendimiento y la creación de empresas mientras que al segunda estaba destinada a la modernización digital y mejora de la competitividad de la micro y pequeña empresa. Sin embargo, solo han repartido la mitad.

En las convocatorias, el Ayuntamiento puntualiza que estas se enmarcan entre sus objetivos de "promoción y desarrollo económico de la ciudad". Fuentes municipales explican a El Correo de Andalucía que "pese a la intensa campaña de comunicación entre los negocios que se ha realizado por parte del Ayuntamiento en colaboración con las principales federaciones y asociaciones de comerciantes, la realidad es que los comercios no la han solicitado".

Ayudas de hasta 5.000 euros

En total, el Consistorio hispalense ponía al servicio de los negocios dos partidas de 231.950 euros cada una para repartir entre empresas y comercios. Sin embargo, finalmente solo ha adjudicado 254.309,5 si se suman las dos convocatorias. Así, en la línea de fomento del emprendimiento ha repartido 150.350,58 euros mientras que la que buscaba promover la digitalización solo ha podido dar 59.239,92.

La presentación de los proyectos se produjo en los meses de septiembre y octubre del año pasado, aunque las resoluciones no se han conocido hasta el 3 de enero. Ambos trámites se han desarrollado por la vía de la urgencia, que el equipo municipal defiende por "la necesidad de concluir los trámites para la adjudicación de las subvenciones económicas a la mayor brevedad posible, en atención al cierre del ejercicio 2025".

El objetivo del Ayuntamiento era colaborar en la financiación de un máximo del 80% de cada uno de los proyectos presentados hasta alcanzar un máximo de 5.000 euros. Además, el presupuesto de las propuestas tenían que superar los 1.500 euros, entre los que se incluyen tanto el dinero correspondiente a la subvención como el montante que debe aportar cada uno de los negocios que las soliciten.

Solo hubo 48 solicitudes

Estas líneas de ayudas tienen un carácter retroactivo y buscan ampliar la competitividad del tejido empresarial de la ciudad. En total, el Ayuntamiento había destinado dos millones de euros en subvenciones de apoyo a los comercios. Sin embargo, la mayoría de estas ayudas se centraba en el apoyo a los negocios que padecen obras de larga duración, como las que afectaron a la calle Zaragoza o las que interfieren en la actividad de Pagés del Corro.

En el caso de las ayudas a la digitalización, el Ayuntamiento ha repartido las ayudas y cantidades solicitadas por 15 negocios. Fuera de esta convocatoria han quedado otras 10 empresas que no cumplieron con los requisitos establecidos por el Consistorio. Sin embargo, pese a que todas las empresas hubieran obtenido las ayudas que reclamaban, hubiera seguido sobrando dinero de la oferta municipal.

La situación es similar en el caso de las subvenciones de emprendimiento. En este caso, el Ayuntamiento ha repartido el dinero solicitado por 33 negocios, mientras que otras 40 empresas han sido rechazas por retrasos o errores en la presentación de las solicitudes. Pese a que este reparto ha sido muy superior al último, la inmensa mayoría de empresas rechazadas no han sido subsanadas en el plazo establecido.