Los Bomberos de Sevilla se refuerzan para el rescate de víctimas en graves accidentes con nuevos equipos de excarcelación

Los parques de Bomberos de la provincia de Sevilla se refuerzan para intervenciones de rescate y auxilio de víctimas en siniestros de tráfico o en graves emergencias como el accidente de trenes de Adamuz que provocó 45 víctimas mortales. La Diputación Provincial ha invertido 1,2 millones de euros en la adquisición de equipos para excarcelaciones que serán repartidos por 16 parques de bomberos de la provincia.

Los nuevos equipos están conformados por herramientas electro-hidráulicas que no requieren conexión a una unidad hidráulica externa, lo que facilita enormemente el trabajo en términos de maniobrabilidad y rapidez en la intervención. Se distribuirán por las instalaciones de Cantillana, Carmona, Santiponce, Lora del Río, Morón de la Frontera, El Ronquillo, Osuna y Marchena.

Estos equipos se suman a otros ocho adquiridos en el año 2023, con lo que el Consorcio "duplica la dotación con la que contaba hasta el momento y refuerza la capacidad operativa del sistema de bomberos de la provincia para intervenciones de salvamento en accidentes de tráfico y en rescates de distinta naturaleza, en los que es necesario el acceso a dependencias en entornos urbanos e industriales".

Además, se repartirán 16 conjuntos de complementos específicos de excarcelación que recibirán los parques de Mairena del Aljarafe, Sanlúcar la Mayor, Lebrija, Écija, Los Palacios y Villafranca, Utrera, La Rinconada y Estepa. Concretamente, entre el material que se reparte figuran cizallas, separadores, cilindros RAM, minicizallas electro-hidráulica, herramientas para la entrada forzada, set de puntales de estabilización de vehículos, mantas de protección, protectores de airbag, escudos protectores, bloques escalonados y cuñas autorregulables, kit de gestión de vidrios y kit de gestión de iluminación nocturna, juegos de tablas de rescate, conectores para red eléctrica, corta cristales, dispositivos de seguridad ratchet, pantallas de privacidad y plataformas de rescate válida para vehículos pesados.

"El compromiso de la Diputación es firme"

“Los bomberos sois la certeza cuando todo se tambalea y nuestro compromiso es firme: queremos que contéis con más y mejores medios para actuar con mayor seguridad y eficacia”, ha destacado el presidente de la Diputación Provincial, durante el acto de presentación de los nuevos equipos en el que ha destacado que el objetivo es "avanzar hacia un Consorcio que dé confianza a los ciudadanos": "Que sepan que cuando ocurre algo va a haber una respuesta inmediata, que sepan que cada vez que cada vez podemos y priorizamos estamos dotando a nuestros equipos de bomberos de las mejores técnicas y de los mejores equipos”.

Como ejemplo de las inversiones en marcha, ha citado el nuevo Parque de Carmona; la reforma integral del Parque de Sanlúcar la Mayor (del que ya se están analizando ofertas para una reforma integral de casi dos millones); la próxima apertura del parque de Morón; la licitación de Estepa o el expediente para la construcción del nuevo parque de Utrera, tras un cambio de solar por parte del Ayuntamiento.

A ello se suman las ayudas por 1,4 millones para obras complementarias y reposición de mobiliario en otros parques; y la adquisición de cinco vehículos en altura, con una inversión de casi 5 millones en 2025. También están a punto de entregarse diez furgonetas, con un coste cercano al medio millón.

Fernández se ha referido además a los esfuerzos por agilizar la incorporación de bomberos, como el contrato de 11 profesionales por acumulación de tareas y el nuevo reglamento de la bolsa de trabajo temporal. En estos momentos se están elaborando las bases para la cobertura de plazas de la Oferta de Empleo Público del Consorcio para 2025.

“En muy poco tiempo hemos avanzado mucho, debido a un compromiso absolutamente irrenunciable de la Diputación y de los alcaldes y alcaldesas que forman parte de este Consorcio”, ha añadido.