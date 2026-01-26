Corte total en la calle Imagen desde el 2 de febrero por las obras del tranvibús: así quedará el plan de tráfico

La calle Imagen en Sevilla quedará cerrada por completo al tráfico a partir del próximo 2 de febrero debido al avance de las obras del carril segregado del tranvibús Santa Justa–Plaza del Duque, según el plan de movilidad previsto para esta nueva fase de los trabajos.

El Ayuntamiento ha detallado las principales variaciones del plan de tráfico respecto a la etapa anterior. Mientras permanezca sin abrir el paso Orfila–Cuna, el acceso a garajes de las calles Francisco de Pelsmaeker, Cuna y Goyeneta se realizará preferentemente por la Plaza del Salvador y la calle Cuna, en los horarios establecidos.

Carga y descarga y un carril operativo hacia Apodaca

En paralelo, se mantiene el acceso a la Plaza de la Encarnación para operaciones de carga y descarga a través de Santa Ángela de la Cruz y Alcázares, vías que conservarán el cambio de sentido aplicado en la fase previa. Para facilitar la salida desde la zona, se garantizará en todo momento un carril de circulación en la calle Imagen con sentido Almirante Apodaca.

En lo relativo al estacionamiento, el acceso al Parking Imagen continuará realizándose por Plaza de San Pedro–Imagen, mientras que la salida se canalizará por Santa Ángela de la Cruz, Alcázares, Plaza de la Encarnación e Imagen, utilizando el carril habilitado para ello.

Taxis al Cristo de Burgos y nueva carga y descarga

Otra de las medidas destacadas es el traslado de la parada de taxis de la calle Imagen a la Plaza del Cristo de Burgos, en su lado este, con el objetivo de facilitar la salida hacia Almirante Apodaca. En ese mismo lateral se habilitará, además, una zona de carga y descarga que sustituirá a la que desaparece en calle Imagen.

También se prevé modificar la señalización y la regulación semafórica a la salida de la Plaza del Cristo de Burgos para permitir el giro a la derecha hacia Almirante Apodaca.

Estas afecciones fueron explicadas en una reunión mantenida este lunes por el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel, y la delegada del Casco Antiguo, Amidea Navarro, con vecinos y comerciantes de la calle Imagen. Según lo trasladado, el dispositivo buscará garantizar en todo momento el acceso de residentes y a garajes privados, así como la carga y descarga para los negocios de la zona.