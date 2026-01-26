Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuatro millones de litros y controles diarios: así funciona el sistema de agua del Virgen del Rocío

Hospital Virgen del Rocío de Sevilla

Hospital Virgen del Rocío de Sevilla / ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

El Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla ha restablecido con normalidad el servicio de agua potable en todas sus instalaciones tras finalizar las obras de mantenimiento del aljibe, unos trabajos que se han prolongado durante gran parte del mes de enero.

Fuentes del centro hospitalario han confirmado a Europa Press que el suministro ya funciona con plenas garantías de seguridad y calidad. El propio hospital ha difundido además un vídeo en redes sociales en el que detalla los controles a los que se somete el agua antes de su consumo.

El complejo sanitario cuenta con un aljibe dividido en cuatro vasos independientes, con una capacidad total de cuatro millones de litros, lo que permite asegurar el abastecimiento incluso en situaciones de incidencia. El agua es suministrada por Emasesa, a través de dos puntos de entrada, y se somete a un proceso de filtrado previo antes de su almacenamiento.

La calidad del agua se controla tres veces al día mediante la monitorización de parámetros como el pH, la temperatura y los niveles de cloro, que se mantienen dentro de los rangos exigidos por la normativa vigente. Al tratarse de agua almacenada, estos controles permiten ajustar la cloración y supervisar de forma continua el nivel de llenado del depósito.

Estas medidas cumplen con lo establecido en los Reales Decretos 486/2022 y 3/2023 sobre potabilidad del agua, e incluyen tanto análisis internos periódicos como verificaciones externas realizadas por un laboratorio independiente, con estudios bacteriológicos y fisicoquímicos. De forma complementaria, el hospital lleva a cabo cada año un tratamiento de hipercloración de toda la red.

Durante el tiempo que han durado las labores de mantenimiento, el Virgen del Rocío ha facilitado agua embotellada tanto a pacientes como a profesionales. Desde el centro aseguran que no se ha registrado ninguna queja relacionada con esta situación.

