Desmantelan un grupo dedicado al robo de cable de cobre usado para telefonía en Utrera

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo activo dedicado a la sustracción de cableado de cobre procedente de líneas de telefonía, una actividad que habría generado un beneficio ilícito superior a los 92.000 euros, según ha informado el instituto armado. La operación se ha saldado con la detención de tres personas, dos hombres y una mujer, residentes en las provincias de Sevilla y Huelva.

La investigación, desarrollada por el Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Utrera, ha permitido esclarecer una treintena de robos y hurtos cometidos desde septiembre de 2025 en distintos puntos del término municipal de Utrera, donde se detectaron numerosos enclaves utilizados para la quema del cable con el fin de obtener el cobre limpio.

El punto de partida de la operación se produjo cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana de Lebrija sorprendió in fraganti a los tres implicados mientras quemaban cableado en un paraje del término municipal de Las Cabezas de San Juan. En esa primera intervención se incautó el material resultante, lo que permitió abrir una investigación más amplia.

Restos del robo de cable en la zona de Utrera / Guardia Civil

Las diligencias fueron asumidas por el Equipo ROCA de Utrera, que logró identificar a la empresa perjudicada, responsable de la retirada del cableado de comunicaciones sustraído, y que formalizó la correspondiente denuncia. Durante el seguimiento del grupo, los agentes comprobaron que los investigados regresaron en dos ocasiones más al mismo paraje para continuar con la quema del material robado.

La inspección del terreno permitió localizar más de veinte puntos utilizados como focos de quema, evidenciando un modus operandi reiterado: sustracción del cableado, eliminación del recubrimiento plástico mediante fuego en zonas apartadas y venta del cobre limpio en chatarrerías de la comarca.

Una vez acreditada la procedencia ilícita del material y reunidas las pruebas necesarias, la Guardia Civil procedió a la detención de los tres implicados. Las diligencias, junto con los arrestados, han sido puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Utrera, según ha informado la Guardia Civil.