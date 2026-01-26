Sucesos
Fallece una persona tras ser atropellada en la A-92 a la altura de La Puebla de Cazalla
El siniestro tuvo lugar durante la noche de este domingo a la altura del kilómetro 68
Una persona ha fallecido la noche de este domingo tras ser atropellada en la autovía A-92, a su paso por el término municipal de La Puebla de Cazalla (Sevilla), según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía.
El suceso se produjo en torno a las 22:45 horas, cuando el teléfono de emergencias recibió una llamada alertando de que una persona que caminaba por la vía había sido arrollada por un vehículo en el kilómetro 68, en sentido Sevilla.
Hasta el lugar se desplazaron de inmediato efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061 y de la Guardia Civil de Tráfico, movilizados desde la sala coordinadora del 112. A su llegada, los servicios sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima, de la que no han trascendido más datos por el momento.
La Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el atropello.
