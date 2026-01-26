'Desde el sur, para el mundo': Founders Andalucía reúne a las 70 startups más potentes de la comunidad en Artillería

La Real Fábrica de Artillería acoge este martes la segunda convención de Founders Andalucía, constituida por relevantes protagonistas de la creación de startups tecnológicas andaluzas de potencial disruptivo y negocio escalable para el mercado global. El objetivo es seguir reforzando la cooperación entre todas y compartir experiencias y criterios sobre cómo orientar adecuadamente su doble objetivo: consolidar el crecimiento de sus empresas y con ello contribuir al desarrollo económico y social de Andalucía, generando más empleo y captando inversión, ha informado la asociación en una nota de prensa.

Es una jornada de trabajo y convivencia, de carácter privado, con el lema 'Desde el sur, para el mundo', en la que participan miembros de esta comunidad procedentes de las ocho provincias andaluzas, más algunos agentes destacados del ecosistema andaluz en el fomento del talento, la innovación y la inversión, y expertos de ámbito nacional e internacional a los que se ha invitado a participar para aportar su valiosa visión en vertientes complementarias sobre la coyuntura actual y sobre las perspectivas de futuro.

En el colofón del segundo Founders Summit, con la intervención del presidente de Founders Andalucía, Juan Martínez Barea, además de exponerse las conclusiones de la jornada, se presentarán datos sobre cuál es el impacto que genera en la economía andaluza esta comunidad de emprendedores a través de las empresas que han fundado y desarrollado.

Motor de la economía andaluza muy competitiva

La convención sirve de puesta en común sobre el buen momento de la comunidad del emprendimiento desde Andalucía, donde cada vez con más frecuencia startups tecnológicas de sectores diversos (inteligencia artificial, contenidos digitales, energías renovables, salud, comercio electrónico, aeronáutica, hostelería, educación, fintech, etc.) protagonizan noticias sobre logros que acreditan las altas cotas en las que se han situado a nivel internacional en sus respectivas áreas de innovación y negocio.

"Las 70 startups ya asociadas a Founders Andalucía, y las que se unirán próximamente, son un motor de la economía andaluza muy competitiva. Sienten un profundo orgullo por su tierra y tienen la vocación de desarrollarse con proyección internacional a la vez que contribuyen a acelerar la construcción de una Andalucía más innovadora, con más jóvenes que den el paso a idear y ejecutar ambiciosos proyectos de emprendimiento", ha destacado la asociación en la nota.

Los socios corporativos de Founders son las startups Universal DX, OpenWebinars, Pacerin by Frigicoll-Midea, Taalentfy, Media Interactiva, Be Beyond, Viafirma, Éxxita, Clientify, Eoniq, Ikono y Trébol Educación.

La influencia real de la IA en los negocios

La convención, dinamizada por Rosa Siles, directora ejecutiva de la asociación, arrancará con la intervención de Ana Molina, fundadora y CEO de Odders, e integrante de la junta directiva de Founders Andalucía, quien hablará sobre la evolución que están logrando año tras año, sus objetivos de crecimiento, abiertos a incorporar a más socios, y su voluntad de propiciar durante 2026 más acuerdos estratégicos para mejorar el posicionamiento nacional e internacional del ecosistema andaluz. A continuación, Paco Ávila, uno de los más destacados empresarios e inversores en Andalucía, fundador de Medac y de Utamed, dará su visión sobre 'El legado del emprendedor'. Con él conversará Enrique Ruiz, cofundador de Wuolah.

Ana Molina, CEO y Co-Fundadora de Odders Lab. / Jorge Jiménez

Franz J. Matheis, cofundador de Data Seekers, compartirá con los demás founders su ponencia titulada 'Confesiones sobre el impacto real de la inteligencia artificial en los negocios en 2026', en una sesión moderada por Javi Padilla (Open Webinars).

El panel de tendencias globales cuenta con profesionales de alto nivel como Andrés Tallos, director gerente en España de Endeavor, una de las organizaciones de liderazgo a nivel mundial en el impulso del emprendimiento de alto impacto. Compartirá con los founders andaluces las conclusiones del estudio de Endeavor sobre cómo las compañías pueden generar impacto económico y social relevante.

En dicho panel, moderado por Emily G. Cebrián, cofundadora de Froged, también hay que destacar la participación de la abogada Cris Carrascosa, fundadora y CEO de ATH21, primera firma legal en España especializada en blockchain y activos digitales. Ella es la única persona española en el grupo de trabajo del Observatorio y Foro Blockchain de la Comisión Europea.

El panel lo completa otro referente del emprendimiento andaluz: Germán Torrado, ahora como fundador de VESS Venture Studio para aplicar su experiencia internacional y su conocimiento tecnológico con el fin de impulsar la creación de startups desde Andalucía.

Workshop para escalar de 1 a 10 millones en ventas

El programa del Founders Summit incluye tres talleres sobre temáticas que interesan muchos a esta comunidad. Toni Pérez, fundador y CEO de Harmonix, impartirá el workshop 'De 1 a 10 millones, cómo escalar ventas B2B sin morir en el intento'. Joshua Novick, cofundador de Bondo Advisors, hará el dedicado a las estrategias de salida de la empresa cuando llegan importantes ofertas de inversores para adquirirla. Su título es 'Cómo vender tu startup sin arrepentirte'. Y Jesús González Martí, director de inteligencia artificial en Zinkee, dará el workshop 'IA o muerte, competir y ser capaz de ganar en la era de la IA'.

Por su parte, Héctor García, cofundador de MOGU, y anteriormente cofundador de Geographica, adquirida por Carto, tomará la palabra para motivar a todos los participantes y conectar su espíritu emprendedor con el que ejercieron hace siglos quienes desde Andalucía trazaron los mapas y sentaron las bases de la primera estrategia globalizadora.

En la sesión final, con la intervención de Juan Martínez Barea, fundador de Universal DX y presidente de Founders Andalucía, se presentarán los datos del estudio que se ha elaborado en el seno de la asociación sobre el impacto que la suma de todos ellos está generando en Andalucía en términos económicos y sociales. Y propiciará una conversación sobre cómo seguir incrementando esa capacidad desde la acción colectiva, el compromiso real, la responsabilidad, la ambición compartida y la capacidad de influencia.

La dinámica de colaboración se está materializando en intensificar los contactos entre unos y otros para compartir información, conocimiento y contactos con el fin de facilitar la consecución de alianzas con partners y la captación de talento. También se está concretando esa voluntad de cooperación a través de grupos de trabajo en los que founders con más experiencia en escalado de ventas o en negociaciones con inversores, explican a otros founders claves que solo conocen verdaderamente al completo quienes han vivido antes esas situaciones.

El Founders Summit cuenta con el patrocinio de Andersen y BDO, que ya se implicaron en apoyar la primera convención, y con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, que facilita su celebración en la sala de eventos de la Real Fábrica de Artillería.