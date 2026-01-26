Dos hospitalizados tras incendiarse la cocina de un piso en Los Remedios
Los hechos han ocurrido en un inmueble de la calle Fernando IV
Un hombre y una mujer han resultado heridos y evacuados al hospital Virgen del Rocío al incendiare la cocina de un piso en Sevilla, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.
Pocos minutos antes de las cuatro de la tarde, un ciudadano ha llamado al teléfono 1-1-2 para informar del incendio en una cocina de un piso de un inmueble situado en la calle Fernando IV, en Los Remedios. De forma inmediata, la sala coordinadora de emergencias dio aviso a los bomberos, a la Policía Nacional, a la Policía Local, al Cecop y al Centro de Emergencias Sanitarias.
Fuentes sanitarias han confirmado el traslado al centro hospitalario de un varón de 71 años y de una mujer de 72.
