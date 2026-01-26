El pantano de la La Minilla se adelanta al paso de la borrasca Joseph por Sevilla y comienza a desembalsar agua

El embalse de La Minilla, situado en el término municipal de El Ronquillo (Sevilla), ha iniciado este lunes el desembalse preventivo de agua ante las previsiones de lluvias asociadas al paso de la borrasca Joseph por Andalucía. La medida se adopta en un contexto de elevadas reservas hídricas, tanto en el sistema que abastece a Sevilla como en el conjunto de la comunidad autónoma.

Según ha informado el Ayuntamiento de El Ronquillo, el desembalse comenzó a las 11:00 horas, con un caudal previsto de 42 metros cúbicos por segundo. Desde el Consistorio se ha pedido a la población que extreme la precaución y evite zonas cercanas al cauce para no poner en riesgo su integridad física durante el proceso.

En el momento de iniciarse el desembalse, La Minilla se encuentra al 95,8% de su capacidad total, de acuerdo con los datos publicados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, un nivel muy elevado que explica la decisión de aliviar el embalse antes de la llegada de nuevas precipitaciones.

Embalses de Emasesa: un escenario de tranquilidad hídrica

El desembalse de La Minilla se produce en un escenario muy favorable para el sistema de embalses de Emasesa, que garantiza el suministro de agua a Sevilla capital y a buena parte de su área metropolitana. A fecha 23 de enero de 2026, el conjunto de pantanos acumula 581,12 hectómetros cúbicos, lo que supone un 90,6% de su capacidad total, muy por encima de los registros habituales de años secos y a las puertas del tramo final del invierno.

Por embalses, Melonares, el de mayor capacidad, almacena 174,81 hm³ (94,2%); Zufre, 161,39 hm³ (92,1%); y Aracena, 113,58 hm³ (88,3%). A ellos se suman La Minilla, con 53,6 hm³ (92,7%), y El Gergal, que ya se encuentra al 100% de su capacidad, con 35,04 hm³.

El único embalse con un nivel sensiblemente inferior es Cala, que acumula 42,7 hm³, el 72,6% de su capacidad total. Aun así, el balance global del sistema sigue siendo claramente positivo. Emasesa abastece a municipios como Sevilla, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Camas, Coria del Río, La Rinconada, San Juan de Aznalfarache o El Ronquillo, entre otros.

Contexto andaluz y nacional: siete semanas al alza

La situación favorable no se limita al ámbito metropolitano. Los embalses andaluces continúan recuperándose y ya alcanzan el 49,4% de su capacidad, con 5.476 hm³, tras sumar 90 hm³ en la última semana y encadenar siete semanas consecutivas de aumento, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica.

Este nivel se sitúa doce puntos por encima de la media de la última década. Por cuencas, destacan el Guadalquivir, con 3.800 hm³ (47,3%); la Cuenca Mediterránea Andaluza, con 52,6%; el sistema Tinto-Odiel-Piedras, que roza el 90,4%; y Guadalete-Barbate, con 51,5%.

En el conjunto de España, la reserva hídrica se sitúa ya en el 57,2%, con 32.056 hm³, tras aumentar 191 hm³ en la última semana, consolidando una tendencia claramente positiva.