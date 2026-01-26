Natalia Roldana, historiadora del arte sevillana: "Esta iglesia de Sevilla está dedicada a un santo que murió a la parrilla"

Pocos sevillanos no han visto y visitado en, al menos, una ocasión, una de las capillas más emblemáticas del Centro de Sevilla, la Iglesia de San Lorenzo, pero lo que no todos saben es que la elección de su nombre viene por un santo que fue quemado a la parrilla como castigo por sus actos.

"En Sevilla hay una iglesia dedicada a un santo que murió quemado en la parrilla", ha asegurado sobre la Iglesia de San Lorenzo la historiadora del arte sevillana Natalia Roldana, que ha afirmado que San Lorenzo fue uno de los siete diáconos de Roma bajo el papado de Sixto II.

Quién fue San Lorenzo, el diácono romano nacido en España

San Lorenzo, que vivió en el siglo III después de Cristo y que nació en España en una época en la que los cristianos eran perseguidos, acabó convirtiéndose en diácono de la Iglesia de Roma.

Durante su vida, el diácono se dedicó a los más necesitados a través de la administración de los bienes y ofrendas de la iglesia. Sin embargo, su vida viró cuando el emperador Valeriano promulgó en el año 258 después de Cristo que todos los obispos y diáconos tenían que ser ejecutados, lo que llevó a la ejecución del Papa Sixto II.

El gesto de San Lorenzo: repartir los bienes entre los pobres

"Las autoridades imperiales exigieron a Lorenzo que entregara inmediatamente todas las riquezas y tesoros materiales que la Iglesia poseía y Lorenzo pidió un plazo de tres días para recolectar todo lo valioso", ha recalcado la historiadora.

Sin embargo, en lugar de reunir los tesoros para entregarlos al emperador, el diácono decidió entregar todos los bienes a los más necesitados para evitar que fueran confiscados por Roma.

"Al cumplirse el plazo, se presentó ante el prefecto acompañado de una multitud de ciegos, lisiados, enfermos y pobres, declarando con valentía que ellos eran los verdaderos y eternos tesoros de la Iglesia, pues en ellos vivía la fe", ha asegurado Roldana.

"Dadme la vuelta": la frase que convirtió a San Lorenzo en leyenda

Al sentirse burlado por el diácono, el emperador ordenó que San Lorenzo fuera ejecutado, pero de forma lenta y dolorosa. "Lorenzo fue condenado a morir quemado vivo sobre una parrilla de hierro candente", ha relatado la experta.

Pero, lejos de implorar su perdón, San Lorenzo enfrentó el dolor con valentía e, incluso, desafió al poder del emperador al decir en mitad de su tormento su célebre frase 'Dadme la vuelta, que por este lado ya estoy hecho".