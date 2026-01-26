Un hogar para pacientes que viven lejos de su hospital: la Asociación contra el Cáncer abre otro piso en Sevilla

Tener un hogar es un recurso clave para reducir el impacto del cáncer. Sin embargo, la realidad es que a diario pacientes y familiares se ven forzados a dejar sus casas durante semanas o incluso meses cuando tienen que someterse a un tratamiento oncológico y pagar de sus bolsillos el alojamiento. Para evitar que las familias tengan que asumir el coste de hoteles, pensiones o apartamentos, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) acaba de inaugurar su tercer alojamiento temporal en Sevilla, muy cerca del Hospital Universitario Virgen Macarena.

Tal como explica a este periódico la responsable de atención a pacientes y usuarios de la AECC en Sevilla, Laura Molero, se trata de una iniciativa que tiene como objetivo facilitar el acceso a los tratamientos a aquellos pacientes que viven en localidades andaluzas a más de 50 kilómetros de su hospital de referencia. Es decir, poner todo tipo de facilidades para que los pacientes puedan mudarse de forma temporal a una vivienda cerca del centro para poder descansar en un lugar acogedor, seguro y cómodo durante el tratamiento. En 2025, la AECC acogió en Sevilla a 60 pacientes que sumaron un total de 535 noches alojadas. No todos durmieron en sus pisos, la AECC también cuenta con un acuerdo nacional con la cadena hotelera NH para alojar a aquellos pacientes en situación de vulnerabilidad.

Terraza del piso temporal de la AECC para pcientes oncológicos en Sevilla. / Cedida

"A menudo nos encontramos con pacientes de la Sierra Norte de Sevilla que tienen que someterse a un tratamiento de radioterapia durante 21 días consecutivos. Estas personas no pueden subir y bajar diariamente en una ambulancia colectiva y hacer tantas horas de carretera para un tratamiento tan corto", explica Molero. Otro de los casos más comunes son aquellos pacientes que se ven "obligados" a dejar un tratamiento recomendado por su médico porque no tienen una red de apoyo en la ciudad o los pacientes que querrían entrar en un ensayo clínico pero que lo rechazan porque eso implicaría dejar su municipio. "Gracias a estos pisos el hecho de no tener un recurso no es un inconveniente para poder tener el tratamiento", apunta la portavoz de la AECC en Sevilla.

Actualmente, la AECC tiene tres pisos en Sevilla: uno en Tablada, otro en el distrito Cerro Amate y el último, en el distrito Macarena. "Este último apartamento es una herencia de una persona que dejó escrito que quería que la asociación se hiciera cargo de su hogar para paliar el trasiego y las necesidades que tienen pacientes oncológicos a la hora de acceder a un tratamiento", destaca Molero.

La generosidad de estas personas solidarias que se comprometen con los pacientes oncológicos no termina aquí. Según la portavoz de la AECC en Sevilla, este nuevo apartamento temporal ha sido decorado por voluntarias y pacientes que durante su baja y enfermedad han decidido colaborar con la asociación para ayudar a otros pacientes que pasarán por lo mismo.

Cómo se organizan los pisos temporales

En cada uno de los alojamientos temporales puede haber un máximo de dos pacientes y sus respectivos familiares al mismo tiempo. Sin embargo, si la situación lo requiere, el piso puede dejarse a un solo paciente. "Aquellas personas que pasan por un trasplante y tienen que estar aisladas no compartirán el piso, pero lo normal es que convivan máximo dos familias. Gracias al equipo de trabajo social se une a familias que puedan convivir, congeniar y acompañarse durante le proceso", señala. Por lo tanto, no hay un máximo ni un mínimo de tiempo.

Habitación del alojamiento temporal de la AECC para pacientes oncológicos. / Cedida

Este nuevo espacio prioriza el bienestar de pacientes y familiares, recreando un entorno "lo más parecido posible a un hogar" y ofreciendo recursos y servicios de apoyo durante la estancia. Además, los alojamientos están diseñados para que el paciente pueda venir acompañado por una persona de apoyo, reforzando así el acompañamiento emocional durante el proceso oncológico.

"Nuestro objetivo no es simplemente facilitar el piso. En aquellos casos que sea necesario también se activan otro tipo de recursos como las ayudas para pagar el transporte, la manutención, ayuda psicológica, de fisioterapia o de nutrición", sostiene Molero.

"La demanda de esta ayuda crece"

Tal como relata Molero, cada vez son más los pacientes que reclaman esta ayuda a las asociaciones. En el caso de la AECC, que trabaja en red con otras asociaciones, reciben llamadas a diario. "La demanda de esta ayuda crece y eso no hace estar mucho más en alerta", asegura.

Con esta iniciativa, la AECC en Sevilla avanza en su misión de mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer y de sus familias, atendiendo no solo a las necesidades médicas, sino también a las sociales y emocionales. Hasta la fecha, ya cuenta con alojamientos en las 52 provincias, trabajando para garantizar la equidad en el acceso a los tratamientos en todo el territorio.

La AECC recuerda que todos sus servicios son gratuitos y están disponibles para cualquier persona que esté atravesando un proceso oncológico, así como para sus familiares, independientemente de su lugar de origen o situación personal. El objetivo es que nadie se

sienta solo en un momento tan difícil. Además, la organización mantiene activo el teléfono gratuito 900 100 036, operativo las 24 horas del día, los 365 días del año, para acompañar, orientar o simplemente escuchar cuando más se necesita. Con la apertura de este nuevo alojamiento, la AECC reafirma su compromiso de estar al lado de pacientes y familias, facilitando su camino y permitiendo que puedan centrarse en lo verdaderamente importante: su bienestar.