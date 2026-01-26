El Cercanías de Sevilla, a examen: Renfe encarga un estudio para reducir incidencias, ganar viajeros y cambiar líneas

Los problemas de conexión, la falta frecuencias o los desajustes en la capacidad de la red de Cercanías de Sevilla llevan en el foco del debate sobre la movilidad en la provincia desde hace años. Mucho antes de que se acentuara la crisis ferroviaria primero por los continuos incidentes desde 2024 y posteriormente la pasada semana por los graves accidentes de Adamuz, con 45 fallecidos, y del Rodalíes, con un maquinista sevillano muerto. De hecho, es una de las principales reivindicaciones recogidas en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la capital para aliviar la circulación de vehículos en el área metropolitana.

Durante los últimos años se han quedado proyectos pendientes como el cierre completo del anillo que permitiría la conexión con la estación de metro de Blas Infante, mejoras en las frecuencias para Sevilla Este o una mayor explotación de la estación de Cartuja. Los datos de ejecución presupuestaria de Adif en Andalucía los últimos ejercicios constatan que año tras año no se han cumplido los objetivos. Para 2024 había 109 millones para mejoras en el Cercanías toda Andalucía y se gastaron 11; para 2023 había 109 y se gastaron 18. Y este análisis se puede extender mucho antes en el tiempo.

De hecho, los datos constatan la debilidad de este medio de transporte, con un enorme potencial para el área metropolitana, frente otros sistemas. En 2024, último año con datos completos, usaron el Cercanías en Sevilla 7,44 millones de viajeros, frente a los 22 millones del metro o los 87 millones de Tussam.

En este escenario Renfe acaba de iniciar un plan de revisión completo de su red en Sevilla con el objetivo de ganar viajeros, reducir incidencias, mejorar la eficiencia y completar o modificar los trazados actuales de las cinco líneas que prestan servicio en estos momentos.

El estudio ha salido a licitación por un presupuesto de 65.000 euros con el objetivo de que esté finalizado en seis meses, es decir, en torno al verano. El informe no está vinculado a los accidentes de la última semana pero se ha licitado justo coincidiendo con estos siniestros y con una de las mayores crisis de la red ferroviaria española.

Las reformas pendientes de la red de Cercanías de Sevilla

El análisis encargado por Renfe para replantear el Cercanías en Sevilla toma como punto de partida el estado actual de la red que arrancó en 1991 (antes de la Exposición Universal) y que ahora está conformado por 5 líneas, con 34 estaciones, 155 trenes al día repartidos por 254 kilómetros de vías. Según los últimos datos publicados por Renfe en su portal de transparencia cada mes en torno al 84% de los trenes llegan con demoras inferiores a 15 minutos. El retraso medio está situado en torno a los 6 minutos.

A partir de ahí establece un diagnóstico que concluye que hay un gran margen de mejora en todos los ámbitos: en el número de pasajeros, en la competitividad respecto a otros medios de transporte, en el volumen de incidencias que se registran cada año, en las conexiones que existen, en la calidad de los vehículos o en las frecuencias de paso de los trenes.

Por eso Renfe se marca cinco objetivos concretos en este diagnóstico de su red de Cercanías: incrementar la cuota de mercado; reducir el ratio de desaprovechamiento de servicios y los trenes vacíos, minimizar las incidencias y retrasos, mejorar la gestión de los vehículos e incrementar la productividad de la plantilla.

Para ello, la empresa que se contrate deberá elaborar en los próximos seis meses un plan que rediseñe la red y que establezca medidas concretas sobre cambios de cabeceras de las líneas, revisión de los recorridos actuales, generación de nuevos servicios como circulares a través del cierre del anillo, modificación de las frecuencias y horarios o determinación de nuevos planes de distribución de los vehículos especialmente en horas puntas y valle para una mayor eficiencia.