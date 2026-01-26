Restablecida la circulación de trenes entre Sevilla y Málaga tras solventarse la incidencia en Arahal

La circulación ferroviaria entre Sevilla y Málaga ha quedado restablecida desde primera hora de este lunes, una vez solucionada la incidencia que obligó a suspender el servicio durante la jornada del domingo por riesgo de desprendimiento de un muro en el tramo comprendido entre Arahal y Marchena, según ha confirmado Adif.

El gestor de infraestructuras ferroviarias ha informado a través de sus redes sociales que daba por solventado el problema pasadas las 08:15 horas, permitiendo la reanudación del tráfico ferroviario en esta línea de Media Distancia, operada por Renfe, que había quedado interrumpida de manera preventiva.

La suspensión se decretó tras una inspección técnica que detectó la inclinación de dos muros en la salida de la estación de Arahal, con riesgo potencial de caída sobre la vía. La incidencia no llegó a afectar a ningún tren en circulación, ya que fue detectada durante una revisión previa, lo que evitó daños personales o materiales.

Durante el tiempo que permaneció interrumpido el servicio, Adif activó un plan alternativo de transporte por carretera para los viajeros de Media Distancia entre Sevilla y Málaga, con traslados en autobús, principalmente desde Dos Hermanas, tal y como se informó a través de sus canales oficiales.

La decisión de suspender el tráfico ferroviario se produjo en un contexto de máxima alerta en materia de seguridad, tras los recientes accidentes de Adamuz (Córdoba), con 45 fallecidos, y el ocurrido en Rodalies de Cataluña, donde perdió la vida un maquinista sevillano, además de las protestas de los profesionales del sector por la falta de garantías en algunos tramos de la red.