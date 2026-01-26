Sevilla acoge la celebración de otro gran evento internacional: llegan los Mentoryx Awards 2026

Sevilla volverá a situarse en el foco de los grandes eventos internacionales a finales de enero con la celebración de los Mentoryx Awards 2026, una gala que reconocerá la labor de coaches, mentores, conferenciantes y formadores de Iberoamérica. La cita tendrá lugar el 31 de enero en el Auditorio de la Cartuja, consolidando a la capital andaluza como sede de encuentros vinculados al conocimiento, la cultura y el talento.

El evento se suma a otras grandes citas recientes celebradas en la ciudad, como los Grammy Latinos o el Festival Icónica, ampliando ahora el foco hacia el ámbito del desarrollo personal y profesional, un sector en crecimiento tanto a nivel social como empresarial.

Una gala con proyección internacional

La organización prevé una gala con alfombra roja, actuaciones musicales y entrega de galardones, además de espacios pensados para el encuentro entre profesionales de distintos ámbitos. El acto estará presentado por Ángel Rielo y Soraya Arnelas y contará con retransmisión en streaming, lo que permitirá seguirlo desde distintos países.

Entre los nominados figuran perfiles destacados del mundo de la divulgación, la empresa, el deporte y la comunicación, como Jürgen Klaric, Víctor Küppers, Emilio Duró, Mario Alonso Puig, Marian Rojas, Daniel Habif, Silvia Jato, Pablo Motos o Luis de la Fuente, entre otros, lo que refuerza el alcance mediático y la dimensión internacional de la cita.

Conferencia previa y respaldo empresarial

Como antesala a la gala, el 30 de enero se celebrará una conferencia privada en el Club Cámara Antares, dirigida a un grupo reducido de ejecutivos. En ella, Jürgen Klaric abordará el impacto de las neuroventas y la inteligencia artificial en los modelos de negocio actuales.

Los Mentoryx Awards cuentan con el apoyo de entidades empresariales y sociales de la ciudad, reforzando su vinculación con el tejido económico sevillano. Según su presidente y cofundador, Antonio Lara, el objetivo del evento es “poner en valor a quienes dedican su trayectoria a inspirar, enseñar y transformar a los demás”, subrayando el papel del conocimiento como motor de cambio social y económico.

Mentoryx, una plataforma en expansión

Mentoryx es una comunidad internacional fundada en 2019 centrada en la proyección de profesionales del desarrollo humano y empresarial en el ámbito hispanohablante. A través de eventos, conferencias y formatos divulgativos, la plataforma ha ido consolidando una red global que ahora encuentra en Sevilla el escenario de su principal gala anual.

Con esta nueva cita, la ciudad amplía su calendario de eventos de gran formato y refuerza su posicionamiento como referente cultural y profesional del sur de Europa.