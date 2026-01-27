20 horas bajo la lluvia a las puertas de una iglesia por una fecha de boda en 2027: la odisea de casarse en Sevilla

Casarse en Sevilla se ha convertido en un auténtico reto. Parejas, novios y madres, muchas madres, hacen colas estos días a las puertas de las iglesias de la ciudad para conseguir la fecha ideal para 2027. San Sebastián, la Basílica de la Macarena o Santa Ana se llenan de gente estos días porque las listas de bodas de muchos de los templos de la ciudad abren de cara a los enlaces del próximo año.

La lluvia no ha impedido que un chico de valencia llegara a las 21:00 de este lunes para ser el primero en escoger una fecha en la conocida como Catedral de Triana. La lluvia y el frío han sido sus compañeros durante la mayor parte de la noche hasta que, a partir de las 4:00-5:00 de la mañana han empezado a llegar parejas y familiares para apuntarse en el libro que abrirá a las 17:00 de la tarde del martes.

"Por la mañana podría ser, por la tarde no". El párroco de Santa Ana, Manuel Soria, sale a las 10:00 a la puerta de la sacristía para hablar con la docena de personas que ya esperan. Allí, todos hablan con el sacerdote para comprobar que el día que quieren no hay problemas para casarse y respiran tranquilos. "Hablan ustedes o el que haya llegado primero se la queda", explica el cura a dos familias que quieren el mismo día.

Más de un centenar de bodas al año

Soria aprovecha para animar a las familias, que se han organizado con post-its para que no haya problemas después, a entrar en el templo para no tener que esperar hasta las 17:00 bajo la lluvia y poder sentarse un rato sin tener que aguantar el viento. Lucía, que llegó la última a eso de las 8:00, se propone como voluntaria para guardar el sitio a los demás. La joven es incapaz de esconder su sonrisa tras conocer que su día, a finales de 2027, está libre.

Con Lucía se quedan tres madres que ya han comprobado que las fechas que sus hijos, que no pueden acudir a la cita con la iglesia por trabajo, querían y el párroco les propone también sentarse en un patio interior de las dependencias del templo. Una de ellas es veterana, ya que es el segundo hijo que se le casa en el mismo templo. Les quedan todavía casi siete horas hasta poder cerrarlo de forma oficial con el sacerdote y volverse felices a casa.

El templo trianero es uno de los que más bodas realiza en la ciudad cada año. En 2024 el altar mayor de la iglesia presencio más de 110 enlaces, con días en los que se casaban hasta tres parejas distintas. Como en todos sitios, hay fechas prioritarias: cuando los titulares de la Esperanza de Triana presiden el altar o ante la presencia del Simpecado del Rocío de Triana, que se traslada a Santa Ana en cada novena.

Una de cada cuatro bodas es religiosa

La imagen era similar este lunes en la Capilla de los Marineros, hace un par de semanas en San Sebastián, la primera semana de enero ocurría en la Macarena y en junio en la Magdalena, todo para casarse en el sitio soñado y el día que siempre quisieron. Algunas abren solo un día y en ocasiones especiales y otras permanecen abiertas durante todo el año por si algún futuro matrimonio es más rezagado.

Por delante, a la mayoría de estas jóvenes parejas les queda todavía más de un año para contraer matrimonio. Además de apuntarse en los libros y las agendas de los sacerdotes, los novios deben hacer un donativo a las distintas iglesias para reservar la fecha y que no haya sorpresas y realizar un cursillo prematrimonial que les permita casarse por la Iglesia, además de la necesidad de tener la Confirmación.

En la capital hispalense, una de cada cuatro bodas es religiosa (25%), una cifra que contrasta con la media nacional donde solo el 16% elige casarse mediante una ceremonia religiosa. Eso sí, hay meses que triunfan sobre otros para casarse. Los favoritos de los contrayentes sevillanos que eligen un templo para oficializar su relación son octubre y septiembre, con 363 y 297 bodas respectivamente.