Turismo
El Aeropuerto de Sevilla estrena nueva ruta a una de las playas más famosas de Francia
La nueva conexión contará con tres frecuencias semanales, los martes, jueves y sábados
El Aeropuerto de Sevilla ampliará este verano su oferta internacional con una nueva conexión directa a la Costa Azul. Vueling ha anunciado el lanzamiento de la ruta Sevilla–Niza, que comenzará a operar a partir del próximo 2 de junio y cuyos billetes ya están a la venta en la web de la aerolínea y en los canales habituales.
La nueva conexión contará con tres frecuencias semanales, los martes, jueves y sábados, facilitando el acceso directo desde la capital andaluza a uno de los destinos turísticos más emblemáticos del sur de Francia. Con esta incorporación, Sevilla refuerza su conectividad aérea con Europa en plena temporada estival y suma un nuevo enclave internacional a su mapa de vuelos.
Nueva ruta a Niza
Esta ruta se enmarca dentro de la programación de verano de Vueling en Sevilla, donde la compañía ofrecerá más de dos millones de asientos, lo que supone un incremento cercano al 8 % respecto al año anterior. Además, la aerolínea incorporará un avión adicional a su base sevillana para atender el aumento de la demanda durante los meses estivales.
La apuesta de Vueling por Sevilla se completa con otras conexiones internacionales destacadas, como la nueva ruta a Londres-Heathrow, con siete vuelos semanales, que se suma a los nueve enlaces ya existentes con Londres-Gatwick. Asimismo, la compañía reforzará su operativa con París-Orly, alcanzando hasta 17 frecuencias semanales este verano, consolidando así al aeropuerto hispalense como uno de los principales nodos de conexión aérea del sur de España.
