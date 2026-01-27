El centro comercial Los Arcos reactiva las obras paralizadas en noviembre para culminar su gran transformación

Las obras de la segunda fase para la reforma integral de Los Arcos se han reactivado casi tres meses después de que quedaran paralizadas "por motivos ajenos al centro comercial", según apuntaban entonces fuentes de la socimi Castellana Properties, propietaria de este equipamiento, quien confirma ahora a este periódico el reinicio de la actuación.

Esta nueva fase de la remodelación de este espacio está enfocada a la completa renovación del acceso principal del centro, la creación de una nueva zona de restauración y la incorporación de un parque de ocio con bolera. El proyecto integral abarcará 5.845m², en los que se incluyen el edificio de oficinas anexo al centro comercial adquirido por Castellana Properties en 2021. En total, cuenta con una inversión de 25,5 millones de euros.

La intervención, cuya finalización estaba prevista para el segundo trimestre de 2026, "forma parte de la estrategia de la compañía para redefinir la experiencia de los visitantes, reforzar la oferta de ocio y restauración y maximizar el valor del activo a largo plazo. A esta renovación se le suma la que Castellana Properties ya realizó hace unos años, en la que se invirtieron cerca de 26 millones de euros y que llevó a Los Arcos marcas clave como Mercadona, Lefties, Pepco o MediaMarkt", subrayaban durante la presentación del proyecto fuentes de la compañía.

Ahora, según ha podido saber El Correo de Andalucía, los plazos se verán dilatados por esta incidencia, aunque la reforma terminará antes de final del año que viene, con lo que se cumplirá con el objetivo de culminar la transformación en 2026.

Exterior del nuevo centro Comercial Los Arcos tras la segunda remodelación. / B+R

Nuevo paso en la remodelación

El pasado diciembre, la compañía obtuvo el visto bueno por parte de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente de un nuevo paquete de reformas. Se trata de un añadido que forma parte de la actual parte de la transformación de este espacio.

En concreto, esta reforma consiste en la demolición de espacios de almacenamiento, cámaras frigoríficas y muelles de descarga situados en la planta sótano -2, que quedan sin uso y que en el futuro se adecuarán al uso de garaje, recuperando también la edificabilidad correspondiente a las dependencias eliminadas mediante la construcción de espacios vinculados a locales de uso recreativo en la planta segunda.

También se incorporarán tres nuevas escaleras de evacuación que comunican la planta segunda con la calle, para uso exclusivo de los locales de uso recreativo situados en esa planta, además de una reubicación de los aseos y del cuarto de grupo electrógeno. Se instalará una nueva cubierta fotovoltaica sobre las zonas comunes de las plantas segunda y tercera y sobre las propias cubiertas de los locales situados en dicho nivel. Se harán actuaciones en fachadas, cambios en las instalaciones y se definirán cuatro fases de ejecución de obras.

Nuevas propuestas de ocio y restauración

Las obras de la segunda fase supondrán que, a las marcas de restauración con las que ya contaba el centro, como Foster’s Hollywood, Pomodoro, McDonald’s o 100 Montaditos, se sumen nuevas enseñas como Cantina Mariachi, Don G, Asador Wok, Sushi Sol y Original Kebap, aumentando la propuesta gastronómica del centro.

Además, se ha confirmado la apertura de una nueva bolera Ozone en un espacio de más de 2.000m² -también se incluyen piostas de bolos en el nuevo centro de ocio de Sevilla Este inaugurado recientemente-. Esta misma marca, con la que la compañía ya ha contado para otros centros comerciales de la cartera y proyectos de reposicionamiento, ha sido galardonada en los BCM’s Bowling Center Architecture and Design Awards como la mejor bolera arcade del mundo por su bolera en el centro vallisoletano Vallsur, también propiedad de Castellana Properties. Este mismo proyecto galardonado a nivel internacional, se llevará a Los Arcos para ofrecer a todos sus visitantes una novedosa experiencia de ocio.

Se estima que el proyecto completo podría generar hasta 130 empleos. Paralelamente, el centro está desarrollando acciones de formación dirigidas a jóvenes para fomentar el empleo local y facilitar su incorporación a los nuevos restaurantes que abrirán con la reforma.