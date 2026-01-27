Una de las mejores confiterías de Sevilla se esconde en el interior de un chalet: "Venden las mejores cuñas"

Una confitería secreta en la provincia de Sevilla que sirve sus dulces XXL en el interior de un chalet. Así es Confitería Calvo, una de las pastelerías más reconocidas del municipio hispalense de Palomares del Río que sirve "las mejores cuñas de todo Sevilla", tal y como aseguran sus propios clientes.

Situada en la parte trasera de una vivienda de la avenida de las Rosas número 9, Confitería Calvo se ha convertido en todo un emblema de la gastronomía sevillana gracias a sus creaciones culinarias, donde se ha especializado en dulces XXL, todo tipo de bollería y tartas por encargo.

Las caracolas y sus cuñas, lo más buscado en esta confitería

"En esta confitería escondida dentro de un chalet venden las mejores cuñas de toda España", señalan sus clientes, que afirman que hay que "llegar tempranito" para poder hacerse con uno de sus famosos dulces antes de que se acaben.

Entre ellos destacan sus palmeras de Kinder Bueno, sus cañas de chocolate, sus diversas tartas y, sobre todo, las caracolas de chocolate "súper llenas" y las cuñas, calificadas por sus clientes como las mejores de toda Sevilla.

Precios y sabores de antes en esta confitería de Sevilla

Una amplia variedad de bocados de toda la vida que, además, mantienen los precios de antes, con cada uno de sus dulces disponibles por entre uno y dos euros.

Un entorno que mantiene los olores y sabores de siempre alejados de los escenarios más turísticos y masificados, por lo que la visita a este establecimiento comienza como una aventura que arranca incluso antes de llegar al local.

Horarios de esta confitería situada en el interior de un chalet

Esto se debe a que, para adentrarse en su tienda, es necesario trasladarse a la urbanización de la avenida de las Rosas número 9 para, posteriormente, entrar en la 'Villa Parcela 89' y adentrarse hasta la parte posterior de la vivienda, donde ya sí se puede leer el emblemático letrero de 'Confitería Calvo'.

Una confitería artesanal convertida en meca del dulce sin artificios, con toda la esencia de la Sevilla de antaño, que se puede visitar todos los días de 9.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 19.00 horas, salvo los domingos, cuando el horario es de 9.00 a 19.00 horas.