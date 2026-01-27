Corte total de la SE-20 en Sevilla por el mal estado de la vía tras las lluvias

La Policía Local de Sevilla ha decretado el cierre total de la SE-20 debido al mal estado de la vía, gravemente afectada por las intensas lluvias de los últimos días tras el paso de la borrasca Joseph. La carretera presenta grandes socavones, acumulación de agua y baches visibles, lo que supone un riesgo elevado para la circulación, según han confirmado fuentes municipales a El Correo de Andalucía.

En los últimos días se ha vuelto habitual ver vehículos averiados en el arcén, con conductores a la espera de la grúa tras sufrir reventones y pinchazos de rueda, obligados incluso a esquivar los desperfectos para evitar daños mayores, tal y como ha podido comprobar El Correo de Andalucía. Ante esta situación, el Ayuntamiento ha decidido restringir completamente el tráfico por motivos de seguridad. Se trata de la segunda vez que se decreta el cierre total tras el corte del pasado mes de noviembre.

Por el momento, los servicios operativos trabajan para reparar los daños y se desconoce el tiempo de duración del corte de carretera.

Sevilla, en alerta por lluvias y viento

El cierre coincide con un nuevo episodio de inestabilidad meteorológica. Sevilla se encuentra bajo avisos amarillos por lluvias y viento entre las 03:00 y las 18:00 horas, dentro del paso de una borrasca que mantiene a toda Andalucía en alerta amarilla y naranja, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, la Campiña sevillana permanece en alerta amarilla por lluvias, además de avisos por viento y tormentas hasta las 22:00 horas de este sábado. Se prevén precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, rachas de viento de hasta 70 km/h y tormentas, sin descartar algún tornado aislado.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia mientras dure el episodio.