La Fiscalía denuncia al Ayuntamiento de Sevilla por permitir un gran vertedero ilegal durante 20 años junto a Palmete

La Fiscalía de Medioambiente ha formulado una denuncia en el Juzgado contra al Ayuntamiento de Sevilla por permitir un vertedero ilegal en unos suelos municipales ubicados junto al barrio de Palmete al menos desde el año 2001 sin que en este tiempo se hayan tomado las medidas oportunas para evitarlo. El Ministerio Público ha pedido además que sean identificados los responsables del área entre los años 2020 y 2025 para que declaren en calidad de investigados ante posibles consecuencias penales por los hechos. El Consistorio, por su parte, ha respondido a la Fiscalía con una serie de informes que detallan las actuaciones llevadas a cabo durante los últimos años en el suelo, subraya la dificultad de intervención en la zona por ser un terreno entre dos términos municipales, defiende que no ha habido incidencia en el Guadaíra y anuncia una batería de intervenciones en todos los ámbitos en esta parcela. Estas últimas han sido autorizadas en la última sesión de la Junta de Gobierno.

Según la documentación a la que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, este terreno público está situado en la finca Rancho Vega Baja, cerca de la barriada de Padre Pío-Palmete y del término municipal de Alcalá de Guadaíra. Los agentes del Seprona constataron en 2024 y 2025 "la existencia de un vertedero de grandísimas dimensiones y larga evolución temporal" por lo que se abrieron las diligencias para valorar la existencia de posible responsabilidad penal. Y, tras realizar este análisis, la Fiscalía decidió formalizar la denuncia. En el informe se detalla que el vertedero tiene 64 hectáreas y los residuos han llegado a alcanzar los 390.000 metros cúbicos de los cuales 200.000 metros cúbicos están en la parcela del Ayuntamiento de Sevilla.

"La denuncia se refiere a varias parcelas catastrales situadas en el TM [término municipal] de Sevilla y el TM de Alcalá de Guadaira. Parte de los suelos referidos en la denuncia son de titularidad municipal, están clasificados como suelo no urbanizable en el PGOU de Sevilla y se localizan relativamente próximos a la EDAR Ranilla, entre la margen derecha del río Guadaira, el anillo ferroviario de cercanías y el Polígono el Malecón (TM de Alcalá de Guadaíra)", se detalla en el expediente aprobado en la Junta de Gobierno local el pasado viernes.

La Fiscalía de Medioambiente apunta específicamente que hay informes y comprobaciones sobre este vertedero ilegal desde el año 2001. De hecho, en este tiempo se han abierto distintos expedientes sancionadores por parte de la Junta de Andalucía contra el Ayuntamiento por no haber adoptado las medidas oportunas. Ahora, se da un paso más al elevar la situación al Juzgado y entender que puedan existir responsabilidades penales en el propio Consistorio. El gobierno de José Luis Sanz subraya en este sentido que se trata de un "problema heredado" de corporaciones anteriores.

"De los expedientes administrativos y atestados del Seprona se desprende una actitud conscientemente pasiva por parte del órgano local pese a las alertas recibidas en la vía sancionadora administrativa. Ni se ha preservado la parcela ni se ha procedido a la restauración del suelo, lo que ha supuesto un riesgo de contaminación tanto para los dos acuíferos como para las aguas superficiales", recoge el auto judicial. El ministerio público, de hecho, ha exigido al Consistorio que actúe en la zona, "especialmente en las áreas más próximas a la ribera del río Guadaíra".

La posible contaminación en el río

Uno de los elementos que justifican la denuncia de la Fiscalía es la proximidad de estos vertederos al cauce del río Guadaíra con el consecuente "peligro para las aguas subterráneas y superficiales". De hecho, la Fiscalía ha pedido al Juzgado que requiera al Instituto Geológico y Minero que emita un informe pericial sobre el riesgo y el impacto que el depósito de residuos pueda tener en los dos acuíferos y en el río.

Tras recibir el escrito de la Fiscalía, el Ayuntamiento de Sevilla solicitó a Emasesa "determinar la existencia de posible contaminación en el medio". "En respuesta a esa petición de colaboración, Emasesa ha realizado distintas pruebas analíticas y ha emitido informe en el que se concluye que 'no se detecta contaminación en el río Guadaíra en relación con los posibles vertidos difusos procedentes de la parcela municipal'".

Complejo espacio entre dos municipios

Los terrenos objeto de la denuncia están ubicados entre Sevilla y Alcalá y, de hecho, pertenecen a ambos términos municipales, aunque el escrito primero de la Fiscalía de Medioambiente va específicamente dirigido al Ayuntamiento de la capital. Está ubicado es uno de los aspectos que subraya el Ayuntamiento en su escrito de defensa. "Parte de los terrenos se ubican en Alcalá de Guadaíra y presentan dificultad de acceso ya que se realiza a través de vías y caminos que no están en el término municipal de Sevilla y terminan en fondo de saco (...) En las proximidades hay suelos de Alcalá en los que se desarrollan actividades industriales generando tránsito de vehículos pesados de depósitos de cubas y materiales de construcción".

Por este motivo, el Ayuntamiento advierte que "no es viable" ejecutar un cerramiento integral de los suelos por su afección a otros términos municipales y por "la permanente situación de vandalismo" en la zona". No obstante, sí se están planteando distintas medidas desde la Gerencia de Urbanismo que fueron autorizadas en la última junta de gobierno.

Planes de actuaciones

En este sentido, el Ayuntamiento ha remitido un escrito aclarando que en este terreno público "se realizaron con anterioridad distintas actuaciones municipales de retirada de escombros y vertidos, acotamiento de accesos y señalización de prohibición de nuevos vertidos".

"Sin perjuicio de lo anterior, y a la vista de estas circunstancias descritas en el escrito de la Fiscalía, se hace necesario que desde el Ayuntamiento se aborden actuaciones para atender las incidencias descritas, especialmente en las zonas más próximas a la ribera del Guadaíra". Por esta razón, la Junta de Gobierno local ha autorizado a la Gerencia de Urbanismo "la realización de las actuaciones encaminadas a la redacción de la propuesta técnica de intervención y ejecución de las actuaciones necesarias para dar respuesta a las incidencias denunciadas".