Las lluvias ponen en alerta preventiva a Lora del Río y Cantillana descarta el riesgo de inundación

Los ayuntamientos de Lora del Río y Cantillana han querido lanzar un mensaje de calma a la población ante el episodio de lluvias y fuertes vientos previsto para este martes, asegurando que la situación se encuentra bajo control y sin riesgo inmediato de inundaciones.

En el caso de Lora del Río, el Consistorio ha activado la fase de preemergencia del Plan Territorial de Emergencias de manera preventiva, como medida de vigilancia ante el aviso amarillo decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora y precipitaciones que podrían alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en una hora. Según ha informado el Ayuntamiento, el estado actual es “estable y controlado”.

El alcalde, Antonio Enamorado, ha detallado que el caudal del río Guadalquivir se sitúa en 178 metros cúbicos por segundo, una cifra muy alejada de los 2.500 m³/s registrados en marzo del año pasado, por lo que “aún estamos lejos de niveles preocupantes”. No obstante, ha subrayado que se mantiene la vigilancia activa y se informará a la ciudadanía si la situación experimenta cambios. Asimismo, ha recordado que el embalse de José Torán comenzó a desembalsar agua este lunes al encontrarse al 88,61% de su capacidad.

Por su parte, la alcaldesa de Cantillana también ha trasladado un mensaje de tranquilidad, asegurando que “de momento no hay ningún riesgo de inundación en Cantillana” a El Correo de Andalucía. Según ha explicado, la situación “no es delicada ni preocupante”, ya que los cauces permanecen controlados y no se han registrado incidencias destacables en el municipio.