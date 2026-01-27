El quiosco-bar del Muelle Camaronero iniciará las obras en febrero y prevé su apertura a finales de verano

El quiosco-bar del Muelle Camaronero se acerca a ser una realidad. La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente dará este martes luz verde a la licencia de obras para poner en marcha este nuevo proyecto hostelero, el último trámite que le quedaba pendiente, una vez obtenida la calificación ambiental para su actividad hace apenas dos semanas.

Previamente, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) aprobó el pasado octubre el otorgamiento de una concesión administrativa a favor de Tasty Gastrofood SLU -sociedad creada por 113Innova24H, del Grupo Premier- para la instalación de un quiosco desmontable en parte del Muelle Camaronero por un plazo de 10 años. Esta autorización definitiva llega un año después de la adjudicación. Cuestiones relacionadas con trámites vinculados a la Gerencia de Urbanismo dependiente del Ayuntamiento de Sevilla han retrasado su inauguración, prevista en un inicio para el pasado mes de mayo, según informaban a este periódico fuentes conocedoras del proyecto el pasado verano.

En concreto, la concesión ocupa una superficie de 250 m2, siendo la superficie total de la pasarela paisajística de 1.350 m2. Esta plataforma está situada sobre la lámina de agua, en paralelo a la calle Betis, y compatibilizará su uso y disfrute para actividades al aire libre con la nueva concesión.

Apertura a final de verano

Según José Peñascal, arquitecto diseñador del proyecto, de Estudio Calavera, el quiosco-bar iniciará las obras en febrero y prevé abrir sus puertas a finales de verano. Previamente, hay que llevar a cabo las obras necesarias para las acometidas que permitan poner en marchas los servicios básicos para establecimiento -como la luz o el agua-, mientras que el quiosco-bar, cuya estructura es prefabricada, podrá situarse directamente con obras que no serán de gran envergadura en el emplazamiento seleccionado.

El establecimiento ocupará unos 80 metros cuadrados y estará colocado sobre una superficie de 250. En total, el Muelle Camaronero ocupa más de 1.300 metros cuadrados. Contará con un diseño que prevé "recuperar el patrimonio portuario de la figura de los antiguos tinglados portuarios del Muelle de la Sal, obra de Pedro Pastor y Landero".

Inspiración modernista

En el diseño del nuevo establecimiento hostelero, realizado por Estudio Calavera, se proyecta "una estructura de inspiración modernista bajo la premisa de la integración paisajística en la tradicional fachada regionalista sevillana de la calle Betis, uniendo así los elementos patrimoniales más característicos de la zona y recuperando la imagen del Tinglado metálico portuariocomo icono del río a su paso por la ciudad".

Con proyectos gastronómicos como Casa Berrinche, el Muelle Camaronero contará con una oferta culinaria basada en una carta "con ingredientes de mercado y platos de autor", destaca el Grupo Premier, que también pone en valor las vistas panorámicas al río Guadalquivir y su carta incluye además con coctelería Premium "insignia del grupo hostelero".