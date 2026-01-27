La borrasca Joseph dispara el nivel de los embalses de Sevilla por encima del 93%: todos están desembalsando agua

La borrasca Ingrid impactó con fuerza en la provincia de Sevilla y tras ella llega Joseph y sus diversos frentes, que también está dejando ya importantes lluvias. De momento, las fuertes precipitaciones han llenado los embalses al 93%, con 596,48 hm3 almacenados, frente al 72,60% de llenado que estaban hace un año. Todos se encuentran por encima del 90% menos el de Cala, que está al 82,3%. Esta situación, según confirman fuentes de Emasesa a El Correo de Andalucía, ha llevado a todos a aliviar o desembalsar, según el caso, de manera controlada, porque se encuentran por encima del resguardo establecido para enero.

En las últimas 24 horas, estas fuentes aseguran que la lluvia ha sido de carácter débil durante la noche y moderado a partir de las 5 de la madrugada, con valores entre los 5 y 20 mm aproximadamente. Los valores más altos corresponden a la cabecera de Ribera de Huelva: Aracena, Zufre y Minilla.

Se calcula que los embalses de la Red de Emasesa han contabilizado unas aportaciones netas de 3 hm3 aproximadamente, el equivalente para unos 9 días de consumo. Ahora mismo, Emasesa informa que están soltando agua prácticamente todos los embalses, en especial la Minilla con 152 m³ por segundo y Gergal con 118 m³ por segundo. Melonares, por ejemplo, está soltando un caudal de 32 m³ por segundo.

Según ha informado el Gobierno de España, en lo que se refiere a los ríos y arroyos, la ribera de Huelva, la ribera de Huesna y Siete Arroyos, en los municipios de Guillena, Villanueva del Río y Minas y Villaverde del Río, respectivamente, se encuentran en nivel rojo. "No obstante, no hay afección para los ciudadanos y sí es importante mantener la prudencia, evitar acercarse a los márgenes y seguir muy de cerca la evolución de estos y del resto de riberas de nuestra provincia, a fin de evitar cualquier tipo de incidencia y de peligro", detallan estas fuentes.

Así están los embalses de Sevilla

La red de embalses de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (Emasesa) contabiliza este martes agua acumulada que llega al 93% de su capacidad máxima. En total, el volumen embalsado es de 596,48 hm3. En comparación con cómo estaban hace un año en esta misma fecha, los embalses de la provincia de Sevilla tenían un llenado del 72,60%.

Destaca El Gergal, situado en el término municipal de Guillena, con una capacidad máxima de 35,04 hectómetros cúbicos. Está en un volumen de embalsado de 35,04 hectómetros cúbicos. Es decir, al 100%.

El embalse de Melonares, situado entre los términos municipales de Castilblanco de los Arroyos y El Pedroso y dedicado exclusivamente al consumo humano, el más grande de la provincia con un máximo de 185,6 hectómetros cúbicos de capacidad que se encuentra actualmente al 95,2% de su capacidad, es decir, con un volumen de agua embalsada de 176,62 hm3 hectómetros cúbicos.

El de Zufre, con capacidad para 175,27 hm3 tiene un volumen de agua embalsada de 163,95 hm3, lo que representa el 93,5%. El de Aracena, con capacidad para 128,65 hm3 y un volumen de agua embalsada de 117,72 hm3, está al 91,5%.

Le sigue el embalse de la Minilla, con una capacidad máxima de 57,8 hectómetros cúbicos y un volumen embalsado de 54,74 hectómetros cúbicos, o sea el 94,7% de su capacidad.

Por último, el embalse de Cala, localizado en El Ronquillo, está al 82,3%, es decir con 48,41 hm3 de volumen embalsado de una capacidad máxima de 58,8 hm3.

La borrasca Joseph irrumpe en Andalucía

Sevilla tiene este martes avisos amarillos por viento y lluvias entre las 03.00 y las 18.00 horas, dentro del episodio de borrasca que afectará a toda Andalucía. En total, las ocho provincias estarán bajo alertas amarillas y naranjas de distinto tipo, según el riesgo previsto por lluvia, viento y fenómenos costeros.

La previsión general del tiempo en Andalucía este martes es de cielos muy nubosos con lluvias moderadas generalizadas, extendiéndose de oeste a este, que serán localmente fuertes y persistentes, más intensas en las sierras Béticas y el litoral mediterráneo oriental. Las temperaturas mínimas descenderán y las máximas se presentan sin cambios, salvo en el litoral almeriense, donde los descensos pueden ser localmente notables. Habrá vientos moderados del oeste, con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes en amplias zonas.