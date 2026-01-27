El parque de Sevilla que nació como un vivero para la Expo del 92 y que acoge la estatua más grande de toda España

Un parque en el corazón de Sevilla que nació como vivero para las plantas que decorarían la Exposición Universal de 1992. Así es el Parque de San Jerónimo, uno de los entornos naturales más emblemáticos de la capital que cuenta con 148.000 metros cuadrados de bosques, paseos y juegos infantiles.

Este parque natural situado en el Distrito Norte de la capital de Sevilla, junto a la dársena del Guadalquivir y al monasterio con el que comparte nombre, se comunica por una pasarela con dos de los parajes más reconocidos de la ciudad: el Parque del Alamillo y la isla de la Cartuja.

Un parque sobre los viveros de la Expo del 92

Este parque se sitúa en la actualidad en los terrenos en los que se instaló uno de los viveros creados para la producción y cuidado de las plantas que conformaron el ajardinamiento de la Isla de Cartuja para la Expo del 92.

Estos viveros se mantuvieron hasta 1994 y fueron sustituidos entornos por este parque, aunque en la actualidad aún se mantienen lo que en aquel entonces fueron las oficinas y que hoy albergan el Centro de Interpretación del Río.

Huertos urbanos, bosques y paseos en este parque de Sevilla

Además de esto, el parque cuenta con distintos huertos urbanos para que los vecinos lleven a cabo sus cultivos, así como distintos paseos arbolados, bancos, fuentes, parques con juegos infantiles y carriles bici.

De igual modo, dispone de una amplia flora, entre la que destaca su bosque de ribera, carrizos, sauces, álamos, fresnos, olmos, cipreses y laurel de indias, entre otros muchos.

Todo ello se completa con su gran paseo central de albero compactado flanqueado por naranjos.

El monumento más grande de España, en Sevilla

Pero su principal atracción y tesoro se encuentra al final de este paseo central, donde se sitúa el monumento del 'Nacimiento del Hombre Nuevo', conocido popularmente como 'El Huevo de Colón', una escultura de 45 metros de altitud y 500 toneladas de peso que fue un regalo de Rusia a la provincia hispalense durante la Exposición Universal como muestra de su unión.

El 'Huevo de Colón', en Sevilla, es el monumento más grande de toda España / EP

Este monumento, considerado el más alto de toda España y uno de los más grandes de todo el mundo, se ha convertido en uno de los principales atractivos de Sevilla por su imponente tamaño y su curiosa figura, con un gran huevo formado por las velas y cuerdas de las tres carabelas que alberga en su interior una enorme figura de Cristóbal Colón de 32 metros de alto.

Cómo es el monumento de 'El Huevo de Colón'

En esta imagen, Colón sostiene un mapa desplegado en sus manos sobre el que se representan las tres naves con las que cruzó el Atlántico en busca del 'Nuevo Mundo'.

La elección de esta curiosa forma de huevo para recoger la estatua se debe a la leyenda del 'Huevo de Colón', que dice que el almirante dejó sin palabras a un grupo de nobles cuando mostró su inteligencia e ingenio al conseguir mantener un huevo en pie únicamente dándole un golpe a su base.

Así llegó la enorme estatua a Sevilla

La llegada de este monumento a la capital hispalense se remonta décadas atrás con la Exposición Universal de 1992 y el V Centenario del Descubrimiento de América, cuando el Ayuntamiento de Moscú decidió donar esta obra de bronce creada por el prestigioso artista ruso Zurab Tsereteli, presidente de la Academia de las Artes de Rusia, para simbolizar la conexión entre ambos territorios.

Debido a su gran tamaño y peso, para transportar esta obra desde Rusia fue necesario desmontarla y trasladarla en barco desde San Petersburgo hacia Santurce, en Bilbao. Tras esto, sus piezas fueron llevadas a Sevilla en nueve camiones.