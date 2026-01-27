El tiempo
La borrasca ‘Joseph’ deja a Sevilla en alerta amarilla por viento y lluvias este miércoles
AEMET informa de un episodio de viento intenso en Andalucía, con especial atención a la provincia de Sevilla, donde se esperan rachas fuertes y precipitaciones persistentes durante la semana
La borrasca Joseph mantendrá la inestabilidad en Andalucía durante toda la semana, con precipitaciones persistentes y un episodio de viento más intenso entre martes y miércoles, según el avance meteorológico trasladado por AEMET.
En la provincia de Sevilla, el foco para mañana miércoles 28 está en el viento, con avisos amarillos por rachas fuertes en varias zonas, mientras la predicción municipal para la capital confirma un día de paraguas.
Avisos en la provincia de Sevilla: el viento, protagonista
De acuerdo con los avisos emitidos por AEMET, en Sevilla se activan mañana alertas de color amarillo por viento entre las 06:00 y las 17:59:
- Sierra Sur de Sevilla: aviso naranja por viento, con rachas máximas de 90 km/h (componente oeste).
- Sierra Norte de Sevilla: aviso amarillo por viento, con rachas máximas de 70 km/h (componente oeste).
- Campiña sevillana: aviso amarillo por viento, con rachas máximas de 70 km/h (componente oeste).
Previsión de lluvia en Sevilla capital: 100% gran parte del día
Según la predicción de AEMET para Sevilla, mañana será un día muy nuboso y con lluvia prácticamente asegurada:
- 00:00–12:00: 100% de probabilidad de precipitación, con cielo “muy nuboso/cubierto con lluvia”.
- 12:00–18:00: baja el riesgo, hasta 45%, con cielo “muy nuboso”.
- 18:00–24:00: vuelve a repuntar a 100%, con “cubierto con lluvia”.
En cuanto al viento en la capital, AEMET prevé rachas máximas de hasta 65 km/h, con viento dominante del oeste/suroeste y una jornada más templada de lo habitual: 11ºC de mínima y 20ºC de máxima.
