Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca AndalucíaSubida sueldo funcionariosVertedero PalmeteCorte SE-20Misa funeral HuelvaBilletes 15 eurosNuevos complementosDenuncia contratos SAS
instagramlinkedin

El tiempo

La borrasca ‘Joseph’ deja a Sevilla en alerta amarilla por viento y lluvias este miércoles

AEMET informa de un episodio de viento intenso en Andalucía, con especial atención a la provincia de Sevilla, donde se esperan rachas fuertes y precipitaciones persistentes durante la semana

Cerrado el Parque de María Luisa por el paso de la borrasca Joseph.

Cerrado el Parque de María Luisa por el paso de la borrasca Joseph. / Eduardo Briones / Europa Press

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

La borrasca Joseph mantendrá la inestabilidad en Andalucía durante toda la semana, con precipitaciones persistentes y un episodio de viento más intenso entre martes y miércoles, según el avance meteorológico trasladado por AEMET.

En la provincia de Sevilla, el foco para mañana miércoles 28 está en el viento, con avisos amarillos por rachas fuertes en varias zonas, mientras la predicción municipal para la capital confirma un día de paraguas.

Avisos en la provincia de Sevilla: el viento, protagonista

De acuerdo con los avisos emitidos por AEMET, en Sevilla se activan mañana alertas de color amarillo por viento entre las 06:00 y las 17:59:

  • Sierra Sur de Sevilla: aviso naranja por viento, con rachas máximas de 90 km/h (componente oeste).
  • Sierra Norte de Sevilla: aviso amarillo por viento, con rachas máximas de 70 km/h (componente oeste).
  • Campiña sevillana: aviso amarillo por viento, con rachas máximas de 70 km/h (componente oeste).

Previsión de lluvia en Sevilla capital: 100% gran parte del día

Según la predicción de AEMET para Sevilla, mañana será un día muy nuboso y con lluvia prácticamente asegurada:

  • 00:00–12:00: 100% de probabilidad de precipitación, con cielo “muy nuboso/cubierto con lluvia”.
  • 12:00–18:00: baja el riesgo, hasta 45%, con cielo “muy nuboso”.
  • 18:00–24:00: vuelve a repuntar a 100%, con “cubierto con lluvia”.

Noticias relacionadas y más

En cuanto al viento en la capital, AEMET prevé rachas máximas de hasta 65 km/h, con viento dominante del oeste/suroeste y una jornada más templada de lo habitual: 11ºC de mínima y 20ºC de máxima.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambio radical del tiempo desde este domingo en Sevilla: la lluvia no cesará esta semana con tormentas y viento fuerte
  2. ¿Puede nevar este fin de semana en Sevilla? Estos son los pueblos con mayor posibilidades, según la Aemet
  3. El aeropuerto de Sevilla estrena una nueva ruta directa a una de las playas más famosas de Italia
  4. Las lluvias llenan los embalses de Emasesa: superan el 90% para garantizar el agua a Sevilla y el área metropolitana
  5. Del Muelle Camaronero a Triana o Los Bermejales, los nuevos quioscos-bares de Sevilla: 'Los vecinos nos esperaban con expectación
  6. El centro comercial Los Arcos reactiva las obras paralizadas en noviembre para culminar su gran transformación
  7. Emmanuel Roudolff y Zeineba Yimer se coronan como los ganadores de la Media Maratón de Sevilla 2026
  8. Noche de tensión y altercados en Castilblanco de los Arroyos

La borrasca ‘Joseph’ deja a Sevilla en alerta amarilla por viento y lluvias este miércoles

La borrasca ‘Joseph’ deja a Sevilla en alerta amarilla por viento y lluvias este miércoles

Hallan el cuerpo sin vida de un hombre sin hogar bajo el puente de la Barqueta

Estos son los municipios de Sevilla en los que más ha llovido este martes, según la Aemet

Estos son los municipios de Sevilla en los que más ha llovido este martes, según la Aemet

Sevilla encara siete días pasados por agua: estas son los días y horas en las que más lloverá, según la AEMET

Sevilla encara siete días pasados por agua: estas son los días y horas en las que más lloverá, según la AEMET

Corte total de la SE-20 en Sevilla por el mal estado de la vía tras las lluvias

Corte total de la SE-20 en Sevilla por el mal estado de la vía tras las lluvias

Un tiroteo de narcos a guardias civiles en el Guadalquivir a su paso por Aznalcázar acaba con tres agentes heridos

Un tiroteo de narcos a guardias civiles en el Guadalquivir a su paso por Aznalcázar acaba con tres agentes heridos

20 horas bajo la lluvia a las puertas de una iglesia por una fecha de boda en 2027: la odisea de casarse en Sevilla

Sevilla cierra todos los parques, instalaciones deportivas y el cementerio por la borrasca Joseph

Tracking Pixel Contents