Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Subida sueldo funcionariosIncendio Los RemediosFuncionarios evaluadosOperación narcotráfico AndalucíaBorrasca AndalucíaBilletes 15 eurosNuevos complementosDenuncia contratos SAS
instagramlinkedin

Sevilla

Sevilla cierra todos los parques, instalaciones deportivas y el cementerio por la borrasca Joseph

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso amarillo por precipitaciones y viento, con rachas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora

Archivo - Parque de Maria Luisa de Sevilla cerrado.

Archivo - Parque de Maria Luisa de Sevilla cerrado. / Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

El Correo

El Correo

SEVILLA

El Ayuntamiento de Sevilla ha decretado el cierre preventivo de los parques públicos, el cementerio municipal y las instalaciones deportivas al aire libre este martes 27 de enero, ante la previsión de lluvias y fuertes rachas de viento en la capital.

La decisión se ha adoptado después de que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) haya activado el aviso amarillo por precipitaciones y viento, con rachas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora, a partir de las 06:00 horas. Según ha informado el Consistorio a través de Emergencias Sevilla, la medida se mantendrá vigente mientras persistan estos avisos por fenómenos meteorológicos adversos.

Desde el Ayuntamiento subrayan que se trata de una medida preventiva y de anticipación al riesgo, cuyo objetivo es minimizar posibles incidentes y garantizar la seguridad de la ciudadanía. Una vez finalice el episodio de mal tiempo y tras la correspondiente inspección técnica de los espacios afectados, se procederá a la reapertura y a la vuelta a la normalidad.

Noticias relacionadas y más

Asimismo, el Consistorio ha difundido una serie de recomendaciones de seguridad, entre ellas extremar la precaución en los desplazamientos —especialmente al conducir por el llamado “efecto pantalla”—, evitar zonas con arbolado o estructuras metálicas, recoger toldos y retirar objetos susceptibles de caer al vacío. Desde el Ayuntamiento agradecen la colaboración ciudadana y recuerdan la importancia de seguir las indicaciones de los servicios de emergencia durante este tipo de episodios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambio radical del tiempo desde este domingo en Sevilla: la lluvia no cesará esta semana con tormentas y viento fuerte
  2. ¿Puede nevar este fin de semana en Sevilla? Estos son los pueblos con mayor posibilidades, según la Aemet
  3. El aeropuerto de Sevilla estrena una nueva ruta directa a una de las playas más famosas de Italia
  4. Las lluvias llenan los embalses de Emasesa: superan el 90% para garantizar el agua a Sevilla y el área metropolitana
  5. Del Muelle Camaronero a Triana o Los Bermejales, los nuevos quioscos-bares de Sevilla: 'Los vecinos nos esperaban con expectación
  6. Emmanuel Roudolff y Zeineba Yimer se coronan como los ganadores de la Media Maratón de Sevilla 2026
  7. Noche de tensión y altercados en Castilblanco de los Arroyos
  8. El alcalde de Sevilla intenta calmar a los limpiadores de colegios con una carta tras privatizar el servicio

Sevilla cierra todos los parques, instalaciones deportivas y el cementerio por la borrasca Joseph

El Supremo tumba el último intento municipal por frenar la expulsión de 44 policías de Sevilla por fraude en las oposiciones de 2012

El Supremo tumba el último intento municipal por frenar la expulsión de 44 policías de Sevilla por fraude en las oposiciones de 2012

El quiosco-bar del Muelle Camaronero iniciará las obras en febrero y prevé su apertura a finales de verano

El quiosco-bar del Muelle Camaronero iniciará las obras en febrero y prevé su apertura a finales de verano

El centro comercial Los Arcos reactiva las obras paralizadas en noviembre para culminar su gran transformación

El centro comercial Los Arcos reactiva las obras paralizadas en noviembre para culminar su gran transformación

La Fiscalía denuncia al Ayuntamiento de Sevilla por permitir un gran vertedero ilegal durante 20 años junto a Palmete

La Fiscalía denuncia al Ayuntamiento de Sevilla por permitir un gran vertedero ilegal durante 20 años junto a Palmete

Dos hospitalizados tras incendiarse la cocina de un piso en Los Remedios

Dos hospitalizados tras incendiarse la cocina de un piso en Los Remedios

Corte total en la calle Imagen desde el 2 de febrero por las obras del tranvibús: así quedará el plan de tráfico

Corte total en la calle Imagen desde el 2 de febrero por las obras del tranvibús: así quedará el plan de tráfico

Un hogar para pacientes que viven lejos de su hospital: la Asociación contra el Cáncer abre otro piso en Sevilla

Un hogar para pacientes que viven lejos de su hospital: la Asociación contra el Cáncer abre otro piso en Sevilla
Tracking Pixel Contents