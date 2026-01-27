Sevilla cierra todos los parques, instalaciones deportivas y el cementerio por la borrasca Joseph

El Ayuntamiento de Sevilla ha decretado el cierre preventivo de los parques públicos, el cementerio municipal y las instalaciones deportivas al aire libre este martes 27 de enero, ante la previsión de lluvias y fuertes rachas de viento en la capital.

La decisión se ha adoptado después de que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) haya activado el aviso amarillo por precipitaciones y viento, con rachas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora, a partir de las 06:00 horas. Según ha informado el Consistorio a través de Emergencias Sevilla, la medida se mantendrá vigente mientras persistan estos avisos por fenómenos meteorológicos adversos.

Desde el Ayuntamiento subrayan que se trata de una medida preventiva y de anticipación al riesgo, cuyo objetivo es minimizar posibles incidentes y garantizar la seguridad de la ciudadanía. Una vez finalice el episodio de mal tiempo y tras la correspondiente inspección técnica de los espacios afectados, se procederá a la reapertura y a la vuelta a la normalidad.

Asimismo, el Consistorio ha difundido una serie de recomendaciones de seguridad, entre ellas extremar la precaución en los desplazamientos —especialmente al conducir por el llamado “efecto pantalla”—, evitar zonas con arbolado o estructuras metálicas, recoger toldos y retirar objetos susceptibles de caer al vacío. Desde el Ayuntamiento agradecen la colaboración ciudadana y recuerdan la importancia de seguir las indicaciones de los servicios de emergencia durante este tipo de episodios.